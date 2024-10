Liv Bielovič po premiére Ďurovčíkovej hudobnej komédie Milujem ťa, ale... (Zdroj: Ján Zemiar)

Liv Bielovič nedávno zažiarila na premiéra hudobnej komédie Milujem ťa, ale… ktorú na scénu JAN ART priniesol mág medzi režisérmi Ján Ďurovčík. V dva a pol hodinovom predstavení hrajú štyria herci takmer nonstop, takže je jasné, že im to dá poriadne zabrať. Liv napríklad počas skúškového obdobia schudla niekoľko kíl. „Ona bola úžasná, fenomenálna… je to neskutočná žena,“ povedala tesne po premiére jej dcéra Rebeka. Tú najprv herecký svet lákal, teraz sa však obzerá po niečom inom. Tiež je to síce spojené s umením, ale nejde o herectvo. Rebeka stojí pred rozhodnutím, kde bude študovať vysokú školu a podľa všetkého to na Slovensku nebude. Kam má namierené?

Liv priznáva, že keď bola Rebeka malá, chodievala do dabingu, párkrát ju zobrala aj na nakrúcanie, ale to čakanie na výstup ju odradilo. Liv s dcérou majú pekný vzťah plný rešpektu z obidvoch strán: „Beky je veľmi silná, sebavedomá žena a ja som na ňu veľmi hrdá, že som urobila kus dobrej práce,“ povedala na margo výchovy dcéry Liv, ktorej Rebeka akoby z oka vypadla. Dosť sa podobajú a Beky je naozaj krásna mladá slečna. Pýtali sme sa aj na to, či v predstavení, ktoré je o vzťahoch a o komunikácii medzi partnermi, videla v niektorej scénke svoju mamu z reálneho života. Beky tvrdí, že áno, našla ju tam, a Liv skúsila uhádnuť, ktorá scénka to bola: „Som veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, veľmi, zamestnaná žena a nemám čas ani trpezlivosť,“ tipovala Liv. Čo na to Beky?

Liv Bielovič zobrala dcéru na premiéru: Keď ju uvidíte, neuveríte! A aha, čo na slávnu mamu BONZLA (Zdroj: NL/TH)