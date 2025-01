Toto je VÍŤAZKA Ruže pre nevestu: Sú spolu aj po šou?!

Víťazkou sa stala Sabina. (Zdroj: TV Markíza)

Finále bolo plné emócii, sĺz i radostí. Český ženích, ktorý hľadal lásku medzi 18 ženami ju zdá sa, že nakoniec aj našiel. Do posledného momentu ho sprevádzali dve krásky, a to Mary a Sabina. Žiaľ, jedna z nich si musela vypočuť nepríjemný verdikt.Obe ženy v poslednom diele dostali jedinečnú príležitosť spoznať Janovu rodinu, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri jeho konečnom rozhodovaní. No a víťazkou sa stala nakoniec blondínka Sabina. Mary tak ostala na ocot.

„Uvedomil som si, že pre lásku treba riskovať a občas urobiť niekoľko rýchlych krokov navyše, aby som s Tebou to spoločné tempo stíhal a zvládal. Už keď som sem dnes šiel, tak mi všetko bolo jasné. Našiel som tu Teba. Sabina, ja som sa do Teba zamiloval a chcem, aby si bola mojím najlepším priateľom, partnerom a láskou. A ja Ti sľubujem, že pri Tebe budem stáť, budem Ťa podporovať a budem Ťa mať bezpodmienečne rád,“ ​​povedal Jan Solfronk vo finálovom okamihu, keď pred svojou vyvolenou, Sabinou, úprimne vyjadril svoje city.

Ich štart v realite nebol najružovejší. Návrat do Česka bol pre nich veľmi náročný. Ako píše web markiza.sk, Jan mal veľa práce a na svoju polovičku zabúdal. Nemal na ňu toľko času, akoby si možno zaslúžila. Aj keď sa zdalo, že im to nevydrží, opak je pravdou. Dvojica sa začala intenzívne stretávať aj mimo kamier a dnes smerujú k budovaniu fungujúceho vzťahu.

