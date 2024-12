VEĽKÉ priznanie na obrazovkách: Točila som filmy pre dospelých!

Toto ženích nečakal! (Zdroj: TV NOVA)

Česká verzia Ruže pre nevestu je v plnom prúde a pomaličky sa začínajú vykresľovať osobnosti dievčat. Niektoré idú s kožou na trh a pred ženíchom Janom priznávajú to, čo ich ťaží na srdci. Urobila tak i Denisa, ktorá už bola prednedávnom médiami prepieraná kvôli tomu, že v minulosti točila porno. Tento fakt totiž neunikol mnohým fanúšikom, ktorí ju z filmov pre dospelých poznajú. Teraz sa rozhodla, že to prizná na obrazovkách, pretože aj tak skôr či neskôr by sa to ženích dozvedel.

„Takže prvá vec, mám dcéru. Mám ju v striedavej starostlivosti. Je veľmi vyspelá, je úžasná, volá sa Helena. Má modré oči, je to blondínka," začala v úvode so svojím priznaním. „Teraz tá druhá vec. Mňa väčšinou ľudia za to odsúdia skôr než ma poznajú a pre mňa je to minulosť, ktorá sa stala pred dvomi rokmi. Natočila som erotické videá," povedala so slzami v očiach.

„Nie som na to pyšná, je to moja minulosť a beriem ju, pretože aj tak by to niekto na mňa niekedy vytiahol a nemôžem žiť s tým, že som to tomu druhému človeku nepovedala. Takže som chcela, aby si to vedel. Bola som naozaj v neľahkej životnej situácii, pretože s mamkou to bolo zlé, s tatom to bolo zlé v tej chvíli. Ja som skončila zmlátená v nemocnici od svojho bývalého partnera, s ktorým mám dieťa a on ma vyhodil na ulicu," pokračovala.

Jana zaujímalo, čo erotické videá znamenajú, či niečo nafotila alebo... „To znamená videá," reagovala Denisa. „V akom slova zmysle videá," opýtal sa začudovane ženích. „Videá filmov pre dospelých," vyjadrila sa a spadol jej kameň zo srdca. „Úplne také veľmi pre dospelých?" opýtal sa neveriacky. „No tak čo sa bežne robí v spálni," dodala. Honza to celé potreboval predýchať a musí si to nechať prejsť hlavou.