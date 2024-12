Vylepšená Bobina z českého Bachelora: Tajná romanca so slovenským ženíchom?!

(Zdroj: TV Markíza/TV NOVA)

PRAHA - Reality šou Ruža pre nevestu a český Bachelor priniesli nielen romantické momenty, ale aj nové spojenia. Česká súťažiaca Bobina priznala, že je v kontakte so slovenským ženíchom. Hoci medzi nimi zatiaľ preskočila len iskra sympatií, naznačila, že by sa mohli opäť stretnúť. Vznikne z toho nový pár?

V roku 2023 na Slovensku odštartovala romantická šou Ruža pre nevestu. V minulosti sa takýto formát vysielal pod názvom Nevesta pre milionára s Honzíkom Novotným. Do nového počinu vybrali ženícha Tomáša Tarra a táto šou sa stala doslova fenoménom. Podnikateľovi sa však v láske nepošťastilo. V druhej sérii bodoval ženích Radko Urbanyak, ktorý krátko po skončení natáčania oznámil s vyvolenou rozchod.

Česi tento rok prišli so zábavným programom tiež. V českom Bachelorovi zahviezdil sympaťák Jan Solfronk. Súťažiace boli z neho nadšené. Tú pravú si však ešte stále vyberá, no niektoré z dievčat poslal už domov. A práve tie sa stretli vo vianočnom špeciále plnom pikošiek. Jednou zo žien je aj Bobina, ktorá sa do pamäti Slovákov a Čechov zapísala slovom "pohodinda". Narážala na mamičky na materskej, ktoré majú podľa jej slov doma pohodu s deťmi.

Vylepšená Česka v rozhovore odhalila aj čo-to zo súkromia a prezradila, že je v kontakte so slovenským ženíchom Tomášom Tarrom. Zorka Hejdová sa jej opýtala, či to chápe správne a vymenili si medzi sebou nejaké správy. „No on bol za mnou na návšteve. To sme sa boli prejsť. On je sympatický," priznala. Má to však jeden háčik, vadí jej, že žije veľmi ďaleko. „Videli sme sa jedenkrát. Skôr sme akoby kamaráti cez internet," pokračovala.

„Nejaké zaľúbenie sa tam neprebehlo?" vyzvedala kolegyňa Mirka Pikolová. „Tak áno, je mi sympatický," odpovedala hanblivo. „Tebe sa páči," zhodnotila Mirka. „Máte v pláne sa ešte vidieť?" opýtala. „No zase možno, keď príde z Thajska. Ja som hovorila, že by som chcela ísť v zime do Ázie," prezradila. „Tak choď priamo za ním," odporučila jej Mirka. Zrejme sa musíme nechať prekvapiť, čo z toho vznikne. Možno je na obzore nový párik...