Prvé slová exmanžela Kamily Magálovej: Zronený otec prehovoril o smrti svojho syna (†49)!

Slavomír Magál (Zdroj: Profimedia/SITA/Tomáš Somr)

Herečka Kamila Magálová (73) a jej exmanžel Slavomír (75) prežívajú hrozné chvíle. Ich milovaný syn Martin skonal pri jeho obľúbenom konskom póle. Zranenia boli nezlúčiteľné so životom...

Slavomír Magál prehovoril o synovej smrti so zlomeným hlasom pre týždenník Plus 7 dní. Ozrejmil, čo sa presne stalo. „Nemáme ešte celkom presné správy, ale z toho, čo vieme, Martin išiel na turnaj v konskom póle. Počas tejto športovej udalosti sa stala nehoda, pri ktorej utrpel úraz. Skončil v nemocnici v talianskom meste Siena, úraz bol, žiaľ, nezlučiteľný so životom,“ potvrdil jeho otec.

Konské pólo je tvrdý šport a treba byť pri ňom vo veľmi dobrej fyzickej kondícii. „Tento šport napriek tomu nie je spojený so žiadnymi fatálnymi úrazmi. Ja si nepamätám, že by sa niekto ťažko zranil,“ uzavrel exmanžel Kamily Magálovej. Členovia klubu tragickú správu potvrdili na sociálnej sieti. „Nech ti je zem ľahká... tvoja toskánska rodina, VAS a tvoji priatelia... navždy s nami," napísali k jeho fotografii s trofejou.

(Zdroj: Instagram/vaspoloclub)