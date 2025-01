Robo Roth a Kamila Magálová (Zdroj: STVR/ Ľubomír Pidaný)

Robo Roth má s Kamilou Magálovou veľmi blízky vzťah, nie je teda prekvapením, že bol hosťom relácie Sieň slávy, ktorá bola venovaná práve jej. A Robo nelenil a verejne vyjadril herečke obrovské vyznanie: „Kamila je šialený nezmar! Pamätám si to od detstva... Je to kolegyňa, ktorú si môžete na javisku len priať, čo sa týka prípravy a tak," vyzdvihol jej herecké kvality, ale vzápätí prešiel aj k osobnostným: "Kamila je jeden šialene nezlomný človek, ktorého neuvidíte na kolenách. Všetko to, čo človeka v živote strtne, tie pozitívne veci sú viac-menej nezaujímavé. Ale tie negatívne by ste na Kamile nikdy nevideli, že sa niečo také deje. A to je hodné nasledovania. V tom je Kamila šialený monolit pre mňa," a jeho slová potvrdzujú aj rany, ktoré herečka dostala od života. Tou najväčšou je asi tragické úmrtie jej syna Martina v minulom roku. "A navyše má veľké srdce. Ja som to nezverejňoval, ale poviem to teraz...." a prezradil, čím ho absolútne dojala. Alebo skôr zachránila? Pozrite si video a sledujte aj reláciu Sieň slávy vo štvrtok o 20.30 na Jednotke.

Robo Roth to doteraz tajil: Dojemný SĽUB od herečky Kamily Magálovej! (Zdroj: STVR)