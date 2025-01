Tajomstvo si zobrala až do HROBU! Janu Synkovú (†80) ničila pred SMRŤOU manželova (†87) NEVERA

Jana Synková sa trápila (Zdroj: CinemArt)

Iba tesne pred Novým rokom prišla smutná správa o smrti českej herečky Jany Synkovej. Legendárna Kudláková zomrela vo veku 80 rokov, len pol roka po smrti svojho manžela Jana Schmida (†87). Tajomstvo, ktoré umelkyňu trápilo, vyplávalo na povrch až po jej nečakanom odchode.

Tento rok by mali zlatú svadbu, no osud to zariadil tak, že sa jej manželia nedožili. Nuž, ale nebola by to oslava jubilea, tak akoby sa patrilo. Herec sa totiž na staré kolená zamiloval. Do oka mu padla o dve generácie mladšia divadelná teoretička. Samozrejme, Synková z tohto romániku nadšená nebola a niesla to veľmi ťažko. Rovnako aj ich deti, hlavne spoločný syn Jakub.

„Bola to veľká láska. Schmid ju dokonca zamestnal v divadle ako svoju asistentku a podieľala sa aj na prípravách veľkej výstavy o Ypsilonke k jej šesťdesiatemu výročiu. Urobil by pre ňu prvé posledné,“ prezradil českému Blesku jeden z členov Štúdia Ypsilon. Bol z toho pochopiteľne škandál.

Podľa svedkov bolo Jane Synkovej najviac proti srsti, že manželova známosť pracuje v ich divadle. „Nechcela ju stretávať, čo je logické. Navyše pochopiteľne nechcela, aby ju pri práci stretával Honza,“ popísal situáciu zdroj z divadla. Ján Schmid a Jana Synková sa spoznali náhodou v autobuse z Prahy do Liberca, kde vznikla slávna Ypsilonka.

Jana Synková s manželom Janom Schmidom (Zdroj: Profimedia)