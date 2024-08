Obrovská PREMENA Michala Davida: Za 7 mesiacov schudol 19 kíl!

Michal David (Zdroj: Martin Hykl / CNC / Profimedia)

Úbytok váhy u Michala Davida je viditeľný. Je vo forme a omladol. Že so sebou niečo urobí, si vraj povedal na začiatku roka - dal si predsavzatie. A za posledných 7 mesiacov sa mu podarilo zhodiť celých 19 kíl. V chudnutí mu vraj pomohla dcéra Klára.

Michal David v roku 2023 a dnes. (Zdroj: Martin Hykl / CNC / Profimedia/ Instagram MD)

„Zmenil som životný štýl, čo sa týka jedálnička. Pomohla mi dcéra Klára. Povedala mi, nech prestanem jesť sacharidy, lepok a jem zeleninu a mäso, pokiaľ možno čo najviac tučné,“ prezradil pre Super.cz s tým, že "light" produkty uňho nemajú miesto.

„Prvé tri týždne boli kruté, ale potom som si zvykol a zrazu som mal po pár mesiacoch desať kíl dole, potom pätnásť a šlo to ďalej,“ priznal. A do chudnutia sa pustila aj jeho manželka Marcela. „Marcela dietu držala so mnou, ale u chlapov je chudnutie ľahšie. Schudla len 9 kíl,“ priznal spevák. Pozrite na tú zmenu!