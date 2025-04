Mali spolu zápasiť už pred 5 rokmi: Matúš Juráček spoznal súpera pre svoj RFA debut

Matúš Juráček (Zdroj: Instagram/matusslavistor)

Zrušený zápas spred 5 rokov

Juráček s Dobiašom majú spoločnú minulosť. Keď sa “Slávista” vracal na scénu po dlhej pauze spôsobenej zranením, mal absolvovať debut v organizácii Oktagon MMA na turnaji Oktagon 19. Jeho pôvodným súperom mal byť práve Michal “Šaman” Dobiaš, ktorý však musel zo zápasu na poslednú chvíľu odstúpiť.

Medzičasom obaja bojovníci ušli veľkú cestu a aj keď sa viacej darilo Juráčkovi, ani Dobiaš nezostal bez úspechov. Ten najvýznamnejší sa mu podaril v hlavnom zápase RFA 8 v Budapešti, kde šokoval celé maďarské MMA. Olympijského zápasníka Istvána Veréba celé prvé kolo ani len neohrozil a následne v 2. kole prišiel s naskočenou gilotínou, vďaka ktorej otočil kompletne prehratý zápas.

Stredná váha

Juráček je jasným favoritom tohto zápasu, no nie všetky faktory hrajú v jeho prospech. Zápas sa totiž uskutoční v strednej váhe do 84 kg, na ktorú je zvyknutý predovšetkým jeho súper. Navyše, Juráček ide do zápasu po dvoch prehrách v rade, zatiaľ čo Dobiaš svoj posledný zápas vyhral.

Dá sa očakávať, že ihneď po tomto zápase sa pražský bojovník znovu vráti do welterovej váhy, kde by ho v budúcnosti mohlo čakať viacero veľmi zaujímavých mien. Najviac z nich žiari Alexander Butenko, s ktorým ak by išiel vzájomný zápas, s veľkou pravdepodobnosťou by šlo o titulový súboj. Vstupenky si môžete zakúpiť v sieti TicketLIVE.