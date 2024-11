Erika Barkolová ukázala svoje tip-top POZADIE: Muži budú slintať, rovesníčky PORAZÍ!

Erika Barkolová (Zdroj: Facebook E.B.)

Už jej nechýba veľa! Erika Barkolová na najnovších fotografiách vyráža dych. Po tom, čo ohlásila rozpad 5-ročného vzťahu s partnerom Karolom, sa ponorila do víru života naplno a rozhodla sa na sebe poriadne zamakať. Chytila skrátka druhý dych a rozbehla sa po svete. S dcérami a vnukom trávila voľný čas v Amerike, potom v Grécku, Taliansku a teraz si užíva s partiou žien v Kuala Lumpur. Zhurta to zobrala aj s budovaním kondície, zdravým životným štýlom a cvičením. Okrem behu pravidelne pláva a keď je na Slovensku, tak otužuje. A výsledky sa nedajú nevidieť.

Erika Barkolová (Zdroj: Facebook E.B.)

Len nedávno dala na sociálnu sieť fotku spred rokov, kde sa môže pýšiť ukážkovou postavou. A pripísala k nej: „Ide to….ale neviem či sa mi podarí dostať do formy 2018“. No hneď ďalšie fotky z Kuala Lumpur naznačujú, že k cieľu nemá ďaleko. V bikinách sa totiž chváli schudnutou sexi postavou, otrčeným zadočkom a bujným dekoltom. Nikto by veru nepovedal, že táto žena je už babička... Fotky - a aj tú spred rokov - nájdete vo FOTOGALÉRII.