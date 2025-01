Horúce bozky Erika Žibeka v Dunaji: K vášnivosti ho priviedla... Odkaz manželky!

Vášnivé bozky Erika Žibeka v seriáli Dunaj, k vašim službám (Zdroj: psc)

BRATISLAVA - Erik Žibek sa do povedomia divákov dostal vďaka úlohe gynekológa v seriáli televízie Markíza Mama na prenájom. Zdá sa však, že v reálnom živote by si na tejto profesii vyhol oblúkom!

Hoci v seriáli Mama na prenájom hral gynekológa, v reálnom živote by Erik Žibek túto profesiu nezvládol. „Ako lekár by som nezvládal tú obrovskú zodpovednosť... Samozrejme, aj naše povolanie je niečím dôležité, ale keď sa niečo pokazí, tak sa nezrúti svet. Kdežto pri lekároch je to niečo úplne iné. A zároveň si myslím, že by som sa nedokázal ani odosobniť od tých prípadov a pacientov a asi by som to s nimi dosť prežíval, čo by bolo pre mňa devastačné,“ priznal herec.

Ak by sa predsa len nevenoval herectvu, aj tak by ostal v umeleckej oblasti. „Myslím si, že by som asi ostal pri umení, možno niečo hudobného charakteru alebo niečo tak ľahko manažérske,“ prezradil Erik a vo svojich slovách pokračuje. „Baví ma šoférovanie, napriek tomu, že vlastné auto nemám, takže možno nejaký vodič niečoho špeciálnejšieho,“ prekvapuje svojimi slovami sympatický herec.

Zaujímavosťou je, že jeho manželka má od sveta šoubiznisu na míle ďaleko. Tá totiž pracuje ako molekulárna diagnostička. Ako sa vôbec stretli? „Obaja sme študovali v Bratislave, a ani jeden nie sme z Bratislavy, čiže sme bývali na internátoch a tam sme sa našli na nejakom koncerte,“ opísal ich prvé stretnutie. Erikova manželka sa však musí popasovať s výzvami, ktoré herecká profesia so sebou prináša - napríklad horúce bozky a vášnivé scény. „Myslím si, že to zvláda bravúrne, že má naozaj široké pochopenie pre všetko, čo musím robiť,“ pochvaľuje si svoju polovičku herec. „Samozrejme, sú isté scény, ktoré nie sú príjemné, ale...“ doplnil vyjadrenie, ako to zvláda manželka. Zároveň prezradil aj to, že manželia majú medzi sebou istú dohodu... Bude však platiť aj po vášnivých scénach, ktoré sa odohrajú v seriáli Dunaj, k vašim službám? Pozrite si ich vo štvrtok o 20.30 na Markíze.

