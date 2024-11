Prasklo TAJOMSTVO kultových Pelíškov: TOTO z filmu VYŠKRTLI!

Pelíšky (Zdroj: Space Films)

Pelíšky je populárna česká filmová komédia z roku 1999, ktorú režíroval Jan Hřebejk. Film sa odohráva v období 60. rokov 20. storočia. Počin si získal popularitu pre svoj výborný scenár, skvelé herecké výkony. Pelíšky sa stali jedným z kultových českých filmov a stále sú veľmi obľúbené medzi divákmi. Aktuálne režisér Hřebejk poodhalil zákulisie komédie v rozhovore pre český Blesk.

„Je to šťastie, ktoré ma stretlo, respektíve nás tvorcov, Šabachu a Jarchovského, producentov, hercov a vôbec všetkých, ktorí sa na vzniku toho filmu podieľali," povedal na margo toho, či je rád, že sú Pelíšky také úspešné. Prezradil aj to, že z kultovky museli časť vyškrtnúť. „Zmizla jediná scéna, kedy sa Péťa s Uzlinkou rozprávajú v altánku nejaké detské reči. To sme dali preč. Scenár Pelíškov ale prechádzal mnohými peripetiami. Keď sme ho začali chystať, bolo v ňom po augustovej okupácii v roku 1968 asi ešte pätnásť minút príbehov. A to mi rozhovoril pán režisér Krejčík," vyjadril sa.

A prečo práve on? „My sme ho do filmu obsadili preto, aby nám do toho kecal. Vyhlásil, že je to strašne ukecaný a že za ten august chodiť nemáme. Mali sme tam také ironické scény z počiatkov normalizácie, ako tie postavy pokračujú, ale on sa domnieval, že by to stratilo účinnosť a išlo by to z kopca dole. A mal úplnú pravdu. Ani sme to potom netočili," dodal na záver.