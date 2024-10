Hviezda Pelíškov sa stala mamou: Bábätko dostalo tradičné meno!

(Zdroj: Space Films)

Ako informuje CNN Prima News, herečka a jej manžel sa krásnou novinkou pochválili na sociálnej sieti Facebook. Bábätko sa narodilo v pondelok večer 28. októbra, je to dievčatko a rodičia mu dali tradičné meno Františka. „Deti musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou,“ zdieľal na Facebooku Maryško.

Herečka, ktorú verejnosť pozná ako Uzlinku z filmu Pelíšky, svoje tehotenstvo oznámila v orzhovore pre magazín Lifee. „Som v očakávaní, tešíme sa a zároveň sme zvedaví, aké to bude, je to prvýkrát. Keď som to doma oznámila, bolo samozrejme nadšenie. Nie, že by sme to plánovali a riešili, to nie, ale keď sme sa pred necelými dvomi rokmi brali, hovorili sme si, že to k tomu speje,“ prezradila vtedy.

