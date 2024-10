Česká herečka po VÁŽNEJ operácii: Obrovské SKLAMANIE... TOTO jej stvárajú v nemocnici!

Eva Holubová (Zdroj: Instagram/EH)

Eva Holubová je jednou z najuznávanejších českých herečiek. Zahrala si v množstve filmov či seriálov. Jej kariéra zahŕňa hranie v počinoch ako napríklad Pelíšky, Účastníci zájezdu, či Samotáři. Momentálne však išli pracovné záležitosti bokom. Herečka totiž musela ísť na vážnu operáciu. Život jej strpčovala aneuryzma. Problém jej lekári objavili ešte v lete. Zverejnila vtedy záber lekárskeho nálezu.

„Mám pre vás hádanku, čo je na tretej fotke?“ spýtala sa vtedy fanúšikov. „Povedala by som, že je to aneuryzma. Snáď ju nemáte,“ odpovedala s obavami jedna z komentujúcich. „Je to moje! Nie je v mozgu. Je veľká. Má to riešenie,“ zareagovala na komentár herečka. Aktuálne už má po zákroku. „Večer som si ešte odskočila zahrať Líbanky na Jadrane, ale na druhý deň som sa stala poslušnou pacientkou lekárov a hlavne pani doktoriek,“ zverila sa Holubová na sociálnej sieti. Všetko sa vydarilo, tak ako sa malo. Svojim fanúšikom sa ozvala len krátko po tom, čo jej bola aneuryzma v hlave ošetrená.

Zdieľala hneď dve fotografie priamo z nemocničného lôžka – na jednom zábere aj napriek všetkým svojim ťažkostiam pôsobí optimisticky a na druhom má na tvári kyslíkovú masku. Z jednej veci je však veľmi sklamaná. Niektorí pacienti si ju v nemocnici tajne fotia. „Sestričky sa ma pýtajú, či mi to vadí. Ale to asi nie je to slovo, mňa to mrzí, že si človek fotí človeka, ktorý má problémy. Som vďačná za úsmev, za pozdrav. Vďaka týmto prejavom kašlem na tých amatérskych paparazzi, predstavujem si, ako prídu domov a povedia: 'Božka, aha, strapatá Holubka v pacientskom mundúre!'“ popísala.

