Ivana Kuxová (Zdroj: STVR)

Len nedávno sme sa dozvedeli, že herečka Ivana Kuxová (43) a Peter Brajerčík (37) sa stali tretíkrát rodičmi. V piatok 13-teho sa im narodila dcéra Mila a verejnosť by sa to možno opäť tak skoro nedozvedela, keby to neprezradil Martin Nikodým na sociálnej sieti. Počas skúšobného obdobia hudobnej komédie Milujeme ťa, ale… totiž príchod nového človiečika spoločne oslávili.

Ivana Kuxová bola však ešte koncom mája hosťom relácie Čo ja viem, kde už musela byť tehotná. Nikto však o tom vôbec netušil. Koniec-koncov, hercom sa už v minulosti podarilo dlho ututlávať vzťah, zamlčať dieťa aj svadbu. Ivana sa v rozhovore počas nakrúcania vedomostnej šou rozhovorila aspoň o tom, že najradšej trávi čas so svojou rodinou v prírode, či akú životnú múdrosť by chcela odovzdať svojim deťom: „Vždy im prízvukujem, že nech už robia čokoľvek, aby boli pritom šťastní a spokojní… a vždy keď niečo povedia, že to musia dodržať“.

Herečka prezradila aj to, že bola neposedné dieťa a v škole mala problém obsedieť a spomenula aj úsmevnú príhodu zo školy. Vypočujte si nielen rozhovor vo videu, v ktorom sa vám možno bude hodiť rada, ako bojovať s jesennou melanchóliou, ale pozrite si aj reláciu Čo ja viem v piatok o 20.30 na Jednotke.

Kuxovej TAJNÉ tehotenstvo: Už na TOMTO natáčaní bola tehotná! Nikto to nevedel? (Zdroj: STVR)