Genevieve v šou Česko Slovensko Má Talent (Zdroj: TV JOJ)

Kanaďanka Genevieve Coté si prešla v živote rôznymi životnými strasťami. „Keď som mala 11 rokov, moja mama spáchala samovraždu. Stratila som vtedy hocijakú inšpiráciu. Byť dieťa tínedžer bez mamy bolo pre mňa veľmi zložité,“ vysvetľuje sympatická Kanaďanka. Svoj úkryt našla v prírode. Trávila v nej viac času ako doma medzi ľuďmi, ktorí sa k nej nesprávali dobre. „Vždy som musela počúvať, že nič nedokážem, že si nikdy nenájdem dobrú prácu. Bla, bla, bla...Ja viem, že nie som normálna, ale to, čo robím ma napĺňa šťastím,“ dodala.

Vďaka pobytu v prírode sa stala známou imitátorkou. Genevieve teraz chodí po svete a ukazuje svoje umenie, ako vie zosobniť samotnú prírodu. To, čo počuli porotcovia v Talente, za všetky ročníky nepočuli. V minulých sezónach sme mohli počuť rôzne beatboxové kvalitné prevedenia, ale to, čo Conté dokázala za dve minúty svojho vystúpenia, všetkých doslova vtlačilo do stoličiek. „Kde sa to v tej malej žene nabralo?“ nechápala Jasmina. Porota ju vďačne ocenila standing ovation. „Toto bola pre mňa veľmi mystická cesta a zážitok, z ktorého mám husiu kožu. Nepočul som ešte o nikom, kto by vyvolal tak veľký zážitok, ako ste to urobili vy,“ povedal úprimne Jaro Slávik. Myslíte si, že krásna Genevieve dostane za svoj výkon Zlatý buzzer? Pozrite si už v stredu o 20.40 v šou Česko Slovensko Má Talent na JOJ-ke.

Dychberúce vystúpenie v Talente: V sekunde sa všetci preniesli do... kde sa to v tej žene nabralo?