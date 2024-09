Brajerčík je znovu otcom, no má aj inú povinnosť: Ako zvláda prípravu na DVE dôležité role?!

Skúška Ďurovčíkovej hudobnej komédie Milujem ťa, ale... (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Ďurovčík prináša na Slovensko muzikálovú komédiu Milujem ťa, ale... až z Broadwayu. Na javisku sa objavia len štyria herci, ktorí však celkovo stvárnia viac ako 36 rôznych charakterov. Jedným z hercov, na ktorého sa môžu diváci tešiť, je aj skvelý Peter Brajerčík. Ako zareagoval na ponuku známeho režiséra? Vedel, do čoho ide? „Ja som to nepoznal, ale zhodou okolností moja manželka mi spomínala, že v tomto predstavení kedysi dávno hrala a že je to veľmi dobrá vec. Hudobná, čo ja som sa trošku zľakol, lebo predsa len nie som úplne muzikálový herec. Ale Jano mi povedal, že nie je to úplne muzikál, je to skôr taká spevohra, čiže nebudeme sa tam veľa venovať choreografii a tak ďalej.“

Rešpekt z nepoznaného herec predsa len mal, na ponuku však okamžite kývol a to z viacerých dôvodov. „Keď som zistil, o čo vlastne ide, som si povedal, že - wau, takúto úlohu herec nedostáva často a pre mňa je to taká výzva a ja mám výzvy rád, tak som si povedal, že je to super príležitosť.“ Obrovskú výzvu však prežíval aj v súkromí, nakoľko musel zvládať skúšky s pocitom, že pôrod ich tretieho bábätka je doslova na spadnutie. V manželke, herečke Ivane Kuxovej, však našiel obrovskú podporu. „Povzbudila ma, lebo termín premiéry sa dosť zhodoval s termínom pôrodu a chcel som byť nápomocný doma, ale sme si to tak nejak povedali, ako by to asi mohlo fungovať a teda skúšame to zvládať a našťastie už sa blížime k premiére, takže už sa teším.“

Z Brajerčíka je už zopár dní trojnásobný otec a hoci si manželia súkromie strážia, tentokrát túto krásnu novinku prezradil práve jeho muzikálový kolega – Martin Nikodým. Vráťme sa však ešte ku komédii, nakoľko v nej sa herec objavuje pomerne často sporejšie odetý, čo nie je úplne komfortné, no berie to s ľahkosťou.dodáva s úsmevom. Ján Ďurovčík je fenomenálny režisér a na svojom konte má úspešné muzikály ako Ôsmy svetadiel, Voda (a krv) nad vodou, či Vyznanie, ktoré vyvolalo doslova šialenstvo aj v Prahe. Sem-tam však pri skúškach vie na hercov aj zvýšiť hlas. Brajerčík prezradil, ako to je!

