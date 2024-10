Rytmus VYZVAL Milana Ondríka na zápas: Na podmienkach sa NEDOHODLI... Každý chce niečo INÉ!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Ján Zemiar)

Patrik Rytmus Vrbovský má za sebou pár amatérskych zápasov v klietke v organizácii Fight Night Challenge. Postavil sa napríklad proti Marpovi, Gáborovi Borárosovi či Petrovi Kníže. Milan Ondrík sa "pobil" zatiaľ len jedenkrát, a to v organizácii Králi ulice so súperom Matúšom Jančovičom. Raper uplynulý víkend vyzval herca na zápas.

„Je ešte niekto, kto by ťa zaujímal v ringu, ako napríklad tvoj súper, že by si kvôli tomuto dokázal porušiť všetky sľuby, ktoré si rozdal?" opýtala sa počas rozhovoru Jasmina Alagič svojho manžela. „Ja by som si dal nejaký amatérsky zápas, s nejakým amatérom, ktorý je na mojej úrovni. To by bolo super," reagoval na otázku bez mena. To však Jasmina nestačila a chcela počuť, že kto by to mohol byť.

„No lenže ľudia často teraz zisťujú, aj podľa tvojho Instagramu, že tvoja úroveň sa stále navyšuje a navyšuje. Tak kto si myslíš konkrétne, že by mohol byť na tvojej úrovni," tlačila na neho. "Ondrík, úplne!" reagoval. „Ondrík, prosím ťa, nepočúvaj to, lebo aj tak to má doma zakázané," dodala s humorom Jasmina. Slovenský herec na svoju odpoveď nenechal dlho čakať.

„Pozdravujem ťa, Patrik. Ja mám zmluvu a patrím do organizácie Králi ulice, kde aj plánujem pokračovať. Tvoja ponuka sa mi však pozdáva na vzájomný súboj, tak to poďme okoreniť a dajme si to na niektorom z turnajov Králi ulice, ale bez rukavíc, pod pravidlami bare-knuckle boxing," reagoval Ondrík. „Ešte ma čaká jeden zápas v MMA rukaviciach a potom to môžme dohodnúť. Myslím, že by to mohol byť dobrý zápas v gentlemanskej organizácii," dodal.

No tieto podmienky sa Rytmusovi nepáčia. „Pozdravujem ťa Milan a čo keby sme to dali vo Fight Night Challenge. Tri kolá box a štvrté kolo podľa pravidiel tiger,“ začal svoju odpoveď slovenský raper. „Že by sme za**bali box bez rukavíc iba bandáže namočené v lepidle, ponorené do skla, bez tenisiek bosí na žeravých uhlíkoch nech sa rozj*beme jak praví gentlemani. Samozrejme na evente, kde bude 5000/10000 ľudí, ne 200,“ dodal sarkasticky.