Mádl odhalil, aká je Pauhofová za kamerou: To snáď žiadna iná herečka NEDOKÁŽE!

BRATISLAVA - Už čoskoro to vypukne! Po úspechu na MFF Karlove Vary mieri do slovenských kín film Vlny, ktorý je nakrútený podľa doteraz nezverejnených skutočných príbehov novinárov z Československého rozhlasu.

Film Vlny mal svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch, kde zožal veľký úspech. Na červenom koberci sa ocitol nielen režisér Jiří Mádl a hlavní predstavitelia, ale aj množstvo tvorcov. Od 1. augusta si film budú môcť v kinách pozrieť aj slovenskí diváci. Prečo ale taký názov? „Lebo to bolo veľmi turbulentné obdobie jednotlivcov aj našej krajiny, navyše je tam prešmyčka, že rádiové vlny, oni v sebe majú niečo vibrujúce, niečo, čo dráždi a zároveň má v sebe veľa energie“, vysvetľuje Jiří Mádl, ktorý film režíroval.

Tento príbeh mu trošku pripomína aj čriepky z vlastného života. Tiež totiž svojho času vychovával mladšieho brata – presne tak, ako hlavný hrdina vo filme.hovorí Mádl.

Film je plný výborných hercov. Hlavnú úlohu v ňom hrá Vojtěch Vodochodský, hlavnú ženskú postavu Táňa Pauhofová. Režisér si s ňou zahral niekoľkokrát ako herec: „Je úžasná. Je jedna z mála tých naozaj echt filmových star v našom československom kontexte a bol pre mňa zážitok ju režírovať, dokonca jeden z najväčších, lebo Táňa sa režíruje skoro ako moderné svetlá na filme“, a ďalšími slovami vysvetlil, ako to myslel. Každopádne je to obrovské herecké remeslo… a rovnako je to aj u Tomáša Maštalíra. „Mal to ťažké, ale Tomáš má v sebe ohromnú hereckú inteligenciu“, pochvaľuje si spoluprácu s ním Mádl.

O filme:Praha 1967 – Tomáš vychováva svojho mladšieho brata Pavla, sám sa o politiku nezaujíma a snaží sa aj brata od nej držať čo najďalej. Za podivných okolností sa Tomáš nechá naverbovať ako technik do prodemokratickej zahraničnej redakcie Československého rozhlasu, tá získava stále väčší vplyv na spoločnosť a Tomáš sa tým dostáva do nebezpečnej situácie. Film mapuje malú komunitu vo vnútri vysielacích štúdií, ktorá prostredníctvom mikrofónu menila spoločnosť.