Narodeniny Táne Pauhofovej: Prekvapí vás, čo chystá! Takú OSLAVU má málokto

Táňa Pauhofová vo filme Vlny

Film Vlny je jednou z najočakávanejších snímok tohto roku a režisér Jiří Mádl za svoj počin získal na MFF v Karlovych Varoch dokonca niekoľkominútové standing ovation. On sám však do nebies vychválil aj herečku Táňu Pauhofovú, ktorá vo filme stvárňuje jednu z ústredných postáv. Tá však skladá komplimenty samotnému Mádlovi. „Ja si myslím, že sme mali to šťastie, že sme mali dobré vedenie. Jirka, tým, že on je naozaj extrémne vnímavý mladý muž, výborný režisér a je tam veľká výhoda, že on sám je herec. On vie, ako sa cítime, na čo počúvame, vníma nás a vie nás veľmi dobre viesť. Tam stačí mať dôveru a nechať sa viesť,“ nešetrí superlatívmi herečka.

Režisérska stolička bola odjakživa Mádlovou obrovskou túžbou, na svojom konte má však nejednu filmovú rolu. Trúfla by si zasadnúť na ňu aj samotná Pauhofová? „Kdeže, to je tak niečo náročné. Režisér musí mať v hlave všetkých a všetko. Ja som do toho ani nedorástla, ani nemám tie schopnosti a vôbec som nad niečím takým ani neuvažovala.“ Herečku však okrem skvelého úspechu vo filme čaká aj iná príjemná udalosť, 13. augusta má totiž narodeniny. Na veľkolepú oslavu však môžete zabudnúť, a Táňa prezradila, prečo. Každopádne už vopred blahoželáme a prajeme všetko najlepšie.

