Premiéra filmu MIKI: Kronerova TAJOMNÁ partnerka a hlavnú hviezdu prišla podporiť CELÁ rodina!

Premiéra filmu MIKI (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenský thriller MIKI vznikol pod palcom režiséra Jakuba Kronera a scenár mal na starosti Miro Šifra. V počine si zahralo veľa známych hercov. V hlavnej úlohe sa predstavil Milan Ondrík, ktorý stvárňoval bossa Mikuláša Černáka. Včera sa v jednom z bratislavských kín konala jeho dlho očakávaná slávnostná premiéra filmu. Nenechalo si ju ujsť veľké množstvo celebrít.

Známi Slováci do spoločnosti zavítali po boku svojich partnerov. Na červenom koberci sa ukázala napríklad exmoderátorka Lucia Forman Habancová s partnerom Ľuborom, speváčka Martina Schindlerová s partnerom Borisom či herec Peter Batthyany s priateľkou Petrou. Nechýbal však ani režisér Jakub Kroner, pod ktorého taktovkou tento veľkolepý počin vznikol. Ten prišiel s tajomnou kráskou. Jedná sa o jeho priateľku, ktorú na verejnosť často neberie, a preto je doslova rarita, že sa spolu ukázali. Pozrite, ako im to spolu pristane!

Jakub Kroner s partnerkou (Zdroj: Ján Zemiar)

Milana Ondríka, ktorý sa zhostil hlavnej úlohy, prišla podporiť celá jeho rodina. Brat i sestra s deťmi. No a nechýbala ani jeho milovaná mama, ktorá je dozaista na svojho talentovaného syna veľmi hrdá. Pred spustením filmu sa stihli ešte vyobjímať. Všetky fotografie z premiéry nájdete v galérii vyššie.

Milan Ondrík s rodinou (Zdroj: Ján Zemiar)

Milan Ondrík s mamou (Zdroj: Ján Zemiar)

O čom film je?

MIKI je príbeh muža, ktorý sa vráti zo zahraničia naspäť do svojej rodnej dediny, do krajiny, ktorá sa rýchlo mení a v ktorej sa otvárajú nové veľké možnosti aj v oblasti organizovaného zločinu. Miki, pôvodným povolaním šofér autobusu, v sebe postupne objaví a aktivuje schopnosti na to, aby vybudoval jednu z najväčších a najobávanejších mafiánskych skupín v krajine. (Cinemart SK). Film MIKI sa svojej premiéry dočká už onedlho, a to presnejšie 15. augusta. Nenechajte si ju ujsť!

Slávnostnú premiéru filmu MIKI si nenechalo ujsť množstvo známych tvárí (Zdroj: Vlado Anjel)