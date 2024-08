Zákulisie filmu Vlny: Herec Kotek odhalil, prečo ho vybrali! Takmer sa pri tom URAZIL

Vojtěch Kotek na slávnostnej premiére filmu Vlny (Zdroj: Ján Zemiar)

Film Vlny je režisérskym počinom skvelého herca, scenáristu a režiséra Jiřího Mádla. Diváka zavedie do redakcie medzinárodného života Československého rozhlasu, kde pod vedením Milana Weinera pracujú odvážni novinári. Jedným z nich je aj Jirí Dienstbier, ktorého vo filme bravúrne stvárnil Mádlov dlhoročný kolega a kamarát, Vojtěch Kotek. „Hrám Jiřího Dienstbiera, bol člen redakcie medzinárodného života a bola to tak výrazná osobnosť, aj toho neskoršieho života, diana... Bol to náš minister zahraničných vecí za Občianske fórum a bol to človek, ktorý nakoniec s pánom Kocábom vyprevadil sovietske tanky z Československa. Takže asi jedna z najvýraznejších postáv a mien, ktoré boli v tej redakcii.“

„Pýtal som sa Jirky, prečo by som práve ja mal hrať Jiřího Dienstbiera. A on mi povedal, že Dienstbier bol veľký bonviván a milovník života a pôžitkár a ja som sa pýtal – Ako som podľa teba bonvíván a milovník života a on mi povedal, nie, ale vieš to skvelo zahrať“, prezrádza so smiechom dôvod, prečo bol pre režiséra práve Kotek prvou voľbou! A to bola jedna z vecí, ktoré sa aj jemu samotnému na Dienstbierovi páčili. „Je to človek, ktorý si vie užívať život plnými dúškami a to nevylučuje, že to môže byť zodpovedný, odvážny človek na svojom mieste.“

A hoci sa film odohráva v období socializmu, túto dobu si Kotek môže z vlastných skúseností pamätať len ťažko, predsa len však čerpal z osobnejších skúseností. „Väčšinou to nasávate z rozprávania a mne sa toto tiež nevyhlo a ja som veľa vecí tak nejako reprodukovane vstrebal skrz prarodičov a rodičov, ktorých sa táto doba týkala a ktorá ich stála niekoľko rokov života, v ktorých sa museli vymedziť a nejako sa k tomu postaviť,“ odhaľuje mrazivé podrobnosti Kotek a vo svojich slovách pokračuje. „Môj dedo bol novinár, nadšený mierovými ideami, ktorý bol v 68-om zlomený, ktorý prešiel obrovskou dezilúziou a ktorý sa postavil okamžite na druhú stranu barikády a bol dlhé roky prenasledovaný. Každý z nás má doma takýto príbeh“. V rozhovore však prezradil, že aj on sám mal pri sledovaní premiéry filmu zimomriavky.

