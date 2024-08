ROZCHOD Separa s mladučkou Cynthiou: Vraj je za tým NEVERA... S touto známou kráskou!

Separ a Cynthia sa rozišli (Zdroj: Instagram CT)

Cynthia a Separ boli stabilným párom slovenského šoubiznisu. Po raperovom nevydarenom manželstve s Tinou, to bola práve mladučká kráska, u ktorej našiel oporu. Prednedávnom si však dali zbohom. Priznala to influencerka na sociálnej sieti Instagram. „Po dlhom premýšľaní sme sa so Sepim rozhodli ísť každý svojou cestou. Počas nášho vzťahu som sa toho fatk veľa naučila. Nielen o živote a o svete, ale aj o sebe. Bol vždy po mojom boku, staral sa o mňa a vďaka nemu som zažial veľa nezabudnuteľných momentov, na ktoré nikdy nezabudnem. Ďakujem ti za to!“ zverejnila.

„Je to človek s dobrým srdcom, ktorý pomohol mnohým ľuďom, a viem, že tak bude robiť aj naďalej. Veľmi sme sa ľúbili, ale niekedy sa veci zmenia a my musíme ísť ďalej. Rozchádzame sa v dobrom, stále si vážime jeden druhého a zostávame v kontakte. Viem, že nás ako pár mnohí z vás mali radi a podporovali ste nás. Chcem vám všetkým za to úprimne poďakovať. No život ide ďalej a verím, že nás čaká ešte veľa pekného, aj keď už každý na svojej vlastnej ceste,“ pokračovala Cynthia.

Vyzeralo to tak, že sa rozišli v dobrom, no podľa najnovších informácii ju vraj pred časom hudobník podviedol. A to nielen tak s hocijakou ženou! Má ísť o Frederiku, známu zo šou Ruža pre nevestu. „Separ podviedol Cynthiu s Fergie z Ruže a aktuálne sú spolu na Mykonose,“ zaznelo v jednej skupine na Facebooku. Frederika zase dala na Instagram tajomný popis.

„Nie som posledné dni aktívna, pretože prežívam najkrajšie chvíle v mojom živote, udialo sa toho za posledných pár dní naozaj požehnane veľa, som vďačná, spokojná, naplnená," napísala záhadne k fotkám z Mykonosu. V rovnakom čase, ako ona, bol na dovolenke aj raper. V komentovej sekcii sa objavili napríklad komentáre v nasledovnom znení: „Našla si si boya (chlapca, pozn.red.)?" opýtal sa zvedavý fanúšik. „Našla som boha," odpovedala mu Frederika. A ďalší priaznivec dodal: „Separa." A komentárov v podobnom duchu sa dá nájsť pod príspevkom mnoho.

Frederika Ilečková (Zdroj: Ján Zemiar)