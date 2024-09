Románik páru z Markízy skončil FIASKOM: Mesiace ju balil, nakoniec ju ODKOPOL... Verejne mu NALOŽILA!

Románik sa skončil fiaskom. (Zdroj: GettyImages)

Nathan Christian Dzaba mnohých prekvapil, keď sa objavil v novej sérii markizáckej šou Love Island ako bombshell. Exotický Slovák sa do projektu vrátil po troch rokoch - prvýkrát svoju lásku na televíznych obrazovkách hľadal už v roku 2021... Najviac prekvapená však určite bola Frederika Ilačková zo šou Ruža pre nevestu. Dvojica totiž nedávno prežívala románik.

Ten však skončil úplným fiaskom. A Frederika sa po zistení, že Nathan je novým bombshellom, rozhodla verejne prehovoriť, aký je. „Do poslednej chvíle som ho obraňovala pred všetkými, čo mi vraveli - čo s ním pracovali alebo ho poznajú - vraveli mi, že si mám naňho dávať pozor a samozrejme, čo som spravila? Išla som do toho,“ opísala markizácka nevesta.

Nathan Christián Dzaba (Zdroj: Ján Zemiar)

„A teraz keď som ho videla tu a videla som, ako sa rozprával s Dominikou a ako ju "chaseoval" (obháňal, pozn. red.) a ako po nej išiel a že vlastne presne to isté, čo povedal jej, hovoril mne. Že úplne od slova do slova a dlhé mesiace si ma takto získaval a až keď som nakoniec povolila, tak potom dal "backup" (spiatočku, pozn. red.),“ odhalila Fergie.

„Nikdy nezabudnem tú vetu, ktorú mi povedal, že ho to mrzí a že nemá dostatok empatie, aby mi vysvetlil, čo sa deje v jeho živote, ale že momentálne si prechádza ťažkým životným obdobím a že možno raz mi to vysvetlí a že to pochopím. O pár mesiacov neskôr išiel na Love Island a... Tak asi som to pochopila, asi to už ani nemusí vysvetľovať,“ pokračovala šokovaná plavovláska.

(Zdroj: Instagram FI)

„Ja som si myslela, že mi to nechce povedať z toho dôvodu, že sa vrátil k svojej bývalej, ktorá ho údajne citovo vydierala... Za to som si myslela, že sa vrátil k nej a celkom som to aj chápala. Uvidíme, či sa zachová tak, ako sa zachoval aj v Love Islande 1-ke a tiež ho doma čaká žena, ako to spravil aj s Tess,“ dodala.

Frederiku zrejme k tomuto nákladu vyprovokovali Nathanove slová o vzťahoch. „Bol tam nejaký vzťah, ale nebolo to nič vážne,“ priznal. Ďalej však doplnil, že reč nie je o spomínanej blondínke. „Nenarážam na Fergie. To by som vôbec nenazval žiadnym vzťahom, ani ničím podobným. Takže na to nenarážam. Ale bol to niekto iný a to je také, že tam nebolo niečo viac. Skôr taká kamarátstka úroveň,“ vyjadril sa. Niet divu, že sa to Fergie dotklo.