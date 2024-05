Nečakaný záver relácie Na telo: Kovačič to povedal na plné ústa!

(Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Len v sobotu obletela Slovensko informácia, že pokračovanie diskusnej relácie Na telo je otázne. Nasledujúce dve relácie budú venované diskusiám politických strán, ktoré majú najväčšie šance uspieť vo voľbách do Európskeho parlamentu. No a čo bude potom, sa nateraz nevie. Rovnako je neistý aj osud moderátora Michala Kovačiča.

Ten sa v závere nedeľného živého vysielania Na telo rozhodol prehovoriť o fungovaní spravodajstva. „No a musím povedať ešte jednu dôležitú vec, ktorá sa týka vysielania Na telo. Boj o podobu spravodajstva televízie Markíza prebieha už celé mesiace, čelíme tlakom nielen od politikov, ale aj vlastného vedenia, pokusy o cenzúru začali hneď začiatkom roka a denno-denným tlakom hneď na to, čelili aj Televízne noviny,“ šokoval svojimi slovami moderátor.

Podľa jeho slov vďaka tomu, že sa redakcia zomkla, dodnes má spravodajstvo Markízy inú podobu, ako do akej ich vedenie tlačí. „Späť ale k Na telo - za 6 rokov vysielania sa stalo najcitovanejšou a najsledovanejšou diskusiou na Slovensku a nič na tom nezmenilo ani pár týždňový bojkot, dohodnutý koaličnými politikmi. Naopak víťazil v diváckom záujme aj bez nich, preto by bolo logické, aby naše vedenie reláciu podporilo, ono sa ale rozhodlo, naopak, škrtať jeho epizódy a je len paradoxné, že sa to deje v ten istý týždeň, čo získalo Novinársku cenu,“ pokračoval v živom vysielaní Kovačič.

Podľa Kovačiča Slovensko práve prežíva boj o orbanizáciu našich televízii, na verejnosti sa debatuje o budúcnosti RTVS, ale tento boj sa v skutočnosti odohráva všade - potichu a plíživo. „Aj keď to tak dnes možno nevyzerá, ak to nezastavíme, bude to mať zničujúce následky pre slovenskú demokraciu,“ povedal na záver.