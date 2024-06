Zuzana Vačková s dcérou Maruškou (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzka s dcérou vsadili na dobovejšie oblečenie a vyplatilo sa. A hoci to stálo hodiny behania po obchodoch, obe vyzerali priam úžasne.

Zdá sa však, že čoskoro bude musieť podobné akcie navštevovať sympatická herečka bez dcéry, ktorá sa netají ambíciou študovať v zahraničí. Keďže obe majú k sebe veľmi blízko, je otázkou, ako odchod svojej dcéry zvládne známa herečka. „Podporuje ma v mojich rozhodnutiach a verí, že rozmýšľam nad svojím konaním dostatočne a že ak niečo chcem, mám to vážne premyslené. Myslím, že tam existuje istá dôvera,“ nešetrí úprimnosťou Maruška. Tá v rozhovore prezradila aj to, aké rozhodnutie ju v blízkej dobe čaká, no aj to, či pôjde v hereckých šľapajách svojej mamy.

Vačkovej dcéra Maruška chce OPUSTIŤ Slovensko: Reakcia slávnej mamy a neistota pred rozhodnutím! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)