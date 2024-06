Vodička našla v aute skrytý odkaz od mechanika: Je to vraj bežná praktika! Choďte to skontrolovať aj vy

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Nemenovaný muž v príspevku na Reddite uverejnil záber vzduchového filtra z vozidla svojej „Vzduchový filter, ktorý mojej snúbenici nainštalovali minulý rok,“ uviedol muž v príspevku, ku ktorému pripojil aj záber filtra. Na ten zrejme mechanik napísal odkaz: „Si tučná.“ Záber nechutného odkazu sa takmer okamžite stal virálnym. Niekoľko mechanikov priznalo, že s podobnými incidentami sa už stretli.

„Ako elektrikár môžem potvrdiť, že toto je druh vecí, ktoré nájdete prakticky kdekoľvek, poloskryté pred verejnosťou. Ja sám rád kreslím hlúpe obrázky,“ priznal jeden z komentujúcich. „Môj priateľ robí to isté vo svojej práci, len zvyčajne kreslí prostredníky alebo genitálie,“ pridal sa ďalší. „Mám 10-ročné auto, na ktorom mechanici v priebehu rokov pracovali. Teraz sa pýtam, či aj ja jazdím s tajnými odkazmi,“ napísal tretí komentujúci.

Aj napriek tomu, že ženou odkaz otriasol, jeden z komentujúcich uviedol, že zrejme nejde o nič osobné. „Ak nie ste mechanik, nikdy ste neboli mechanik alebo nie ste s mechanikom príbuzný, mysleli by ste si, že je to odkaz pre zákazníka. Uisťujem vás, že to tak nie je, mechanik pravdepodobne nevedel, kto bol zákazník a ak chcel zanechať nejaký pasívno-agresívny odkaz, bolo to smerom k hlúpym servisným poradcom, nie k zákazníkovi,“ vysvetlil v komentári.