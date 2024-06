Prehovoril lekár, ktorý sa staral po atentáte o Roberta Fica: Takých príjemných pacientov máme málo!

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Facebook/Robert Fico)

archívne video

Prvé slová premiéra po atentáte (Zdroj: Facebook/Robert Fico )

Lekár s vyše 30-ročnou praxou a prednosta Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Jozef Valky prehovoril o starostlivosti o Roberta Fica v rozhovore pre denník Postoj. Na jeho oddelení sa o šéfa vlády starali dva týždne. Podľa jeho slov išlo o náročné obdobie. „Nie z medicínskej stránky, z tej sme to podľa mňa zvládli celkom slušne. Bol to však kameň zodpovednosti, ktorý sme so sebou niesli,“ uviedol.

To, že cítili oveľa väčší tlak aj pocit zodpovednosti ako pri starostlivosti o pacienta nepolitika, nepoprel. „Snažili sme sa to však celé manažovať tak, akoby to bol náš bežný pacient. Takto som to komunikoval aj smerom ku kolegom, aby sme sa k pánovi premiérovi správali rovnako, ako sme zvyknutí aj pri iných pacientoch,“ povedal. „Celý tím je školený na to, aby takéto situácie zvládal. Preto mi záležalo na tom, aby nevymýšľali a nešpekulovali, aby to robili rutinne, či je to premiér, alebo iný pacient. Dohodli sme si jasné pravidlá hry, aby naše oddelenie a v podstate celá Rooseveltova nemocnica vôbec nevyšla z konceptu,“ dodal. Kvôli tomu, že v ich nemocnici „ležal“ premiér, sa neodkladali ani žiadne iné operácie. „Až na ten väčší počet policajných áut a bezpečnostných zložiek v okolí nemocnice či na oddelení a nejakých bezpečnostných opatrení vnútri nemocnice, človek, ktorý by nevedel, čo sa u nás deje, by to možno ani nezaregistroval,“ tvrdí.

Premiéra Roberta Fica po streľbe previezli do nemocnice v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Správa o samotnom atentáte ho zastihla cestou na kongres do Žiliny. Dozvedel sa ju z rádia. Následne mu volala riaditeľka nemocnice. „Našťastie boli v práci obe primárky, pani doktorka Kušíková, primárka našej jednotky intenzívnej starostlivosti, a pani doktorka Kvasníková, primárka pre intenzívnu medicínu. S nimi som sa rovno dohodol, ako postavia tímy a čo sa bude diať, lebo aj keby som sa bol otočil, tak by som to nebol stíhal,“ uviedol.

Pacienta si prevzal v sobotu a venoval sa mu cely ďalší čas. Vysoko však vyzdvihol prácu svojich kolegov a celého personálu. Premiéra podľa neho previezli do Banskej Bystrice hlavne preto, že majú traumacentrum. „Máme tímy lekárov, ktoré by mali zvládať takéto situácie, lebo majú z okolitých nemocníc asi najviac skúseností. Asi preto ho doviezli sem,“ povedal. „Výhoda našej kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny je aj v tom, že máme takzvanú transplantačnú jednotku, kde väčšinou mávame pacientov po transplantácii. Tá bola teraz vyhradená pre pána premiéra aj so zázemím, ktoré tam je. Mohla sa tam zdržiavať aj ochranka, keďže takýto druh pacientov si vyžaduje iné opatrenia ako ´bežní´ pacienti,“ vysvetlil.

MUDr. Jozef Valky, PhD. (Zdroj: Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica)

Veľa skúseností s podobne vážnymi zraneniami, ako mal premiér, nemajú. „Nemá ich skoro nikto, dokonca ani v zónach vojnových konfliktov,“ vysvetlil. Takýto pacienti sa podľa neho ani do nemocnice veľakrát nedostanú, lebo vykrvácajú pri prevoze. „V bruchu sú dve veľké cievy – aorta a dolná dutá žila. Keby ich projektil poranil, pacient vykrváca do pár minút, neprežil by ani prevoz. Keď pacient prežije prevoz, do niekoľkých dní stále môže zomrieť na komplikácie, ktoré zo zranení vyplývajú, ako je sterkorálna peritonitída. Aj napriek všetkému snaženiu pacienti vo vysokých percentách neprežijú,“ dodal.

Zranenie premiéra bolo podľa neho závažné. „V podstate sme nevedeli, na ktorú stranu sa to preklopí. Ale postupy, ktoré sme zvolili a ktoré sme vykonali, mali dobrý efekt na ďalšie zotavovanie. Pán premiér bol viacnásobne operovaný, aj to samo osebe vypovedá, že to nebolo jednoduché,“ uviedol. V takýchto prípadoch zaváži aj to, akú má má pacient sám vôlu bojovať. „Je pravda, že pacient bol na tom predtým, ako sa to celé udialo, fyzicky veľmi dobre. Aj z toho vyplývali určité postupy a ďalšia liečba. Zotavoval sa na prekvapenie veľmi rýchlo, napriek všetkým zraneniam a komplikáciám, ktoré tam boli,“ dodal.

(Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Stav premiéra lekársky tím komunikovať nechcel

Iniciatíva, aby stav premiéra nekomunikovali priamo lekári, vzišla od nich samotných. O tom, aký bol Robert Fico pacient, hovoriť veľmi nechcel. „Lekár by mal byť niečo ako kňaz, ku ktorému sa prídete vyspovedať, a tam by to malo aj ostať. Je to len medzi vami. Ale úplne na okraj – takých príjemných pacientov máme málo. To je celé, čo vám poviem. Sám som bol z toho prekvapený. Aj keď som pána premiéra odvážal, tak ma poprosil, či by som sa s ním mohol vrátiť na oddelenie, aby sa mohol všetkým osobne poďakovať,“ prezradil.

Ochranka im podľa jeho slov prácu nekomplikovala. "Aj títo ľudia boli veľmi príjemní. Keď som kedysi uspával pána prezidenta Rudolfa Schustera, keď mu operovali oči, ochranka bola priamo na sále, sedela vedľa mňa. Teraz nie. Bola za oknom, videla, čo sa na sále deje, ale do priestorov operačnej sály nevstupovala. Dokonca aj u nás v trakte sa snažila byť tak, aby nezavadzala a čo najmenej prekážala. Len si musela vykonávať svoju činnosť,“ povedal.