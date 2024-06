VRAŽDA českej speváčky Victorie (†40): Prišla manželovi na NEVERU... Chcela ho opustiť!

(Zdroj: Profimedia)

ANKARA - Minulý týždeň zasiahla Česko správa o vražde známej speváčky a komičky Victorie Very Blythovej (†40), ktorá vystupovala pod umeleckým menom Victoria Velvet. Zavraždiť ju mal jej manžel David. A kamarátka teraz opísala aj možný motív - plavovláska mu totiž prišla na neveru a chcela ho opustiť!

Informácia o tragickej smrti obľúbenej českej speváčky zasiahla stovky jej kolegov v Česku. Tí od minulého týždňa zverejňujú spoločné fotky a spomínajú si na Victoriu ako na milého človeka. Hudobníčku mal minulý týždeň v utorok počas hádky zastreliť jej manžel, Škót David Thomas Blyth a potom obrátiť zbraň aj na seba.

Aktuálne pre Blesk.cz prehovorila Victoriina kamarátka, ktorá s ňou bola v poslednom období v kontakte. Jej manžel mal vraj na ňu veľký vplyv. „Všetci ju sledovali na Instagrame, ale pred pár mesiacmi jej profil náhle zmizol. Tak som Viky kontaktovala, čo sa deje. Povedala mi, že manžel si neprial, aby sa žena vplyvného podnikateľa takto prezentovala. Tak mu vyhovela a založila si nový profil, ktorý už mala zamknutý pre verejnosť a prestala zdielať svoje sexi fotky,“ prezradila.

A načrtla aj možný dôvod tragédie. „Od tej chvíle sme si začali dosť písať a dosť dlho trvalo, než prezradila, že rieši neustále manželove nevery. Sama o sebe hovorila, že je žiarlivá,“ opísala kamarátka s tým, že Victoria sa mu mala dokonca vyhrážať, že ak s tým neprestane, opustí ho. O pár dní mala letieť z Turecka, kde s rodinou žila, do Česka. Chcela tam s deťmi stráviť leto. Zdroj tiež zrezradil, že sa už neplánovala vrátiť naspäť k manželovi.

„Áno, písala mi to, bohužiaľ mi napísala aj to, že sa už následne do Ankaty nevráti a zostane tu v Česku. Že manžela opúšťa aj s deťmi, že chce život bez nevier a stresu pre deti. Kto mohol tušiť, že toto rozhodnutie ju bude stáť jej život a tri deti urobí sirotami. Po tom, čo som čítala, som presvedčená, že sa hádali kvôli esemeskám, čo písala Viky kamarátkam. Že si ich preložil a v afekte jej ublížil,“ dodala kamarátka. Po dvojici zostali tri deti (14, 10, 4).

(Zdroj: Profimedia)