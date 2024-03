Bývalí politici, známi herci a umelci bijú na poplach: Veľká výzva majiteľovi TV Markíza!

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar, TASR/ Martin Baumann, Michal Svítok)

Slovenské osobnosti verejného a kultúrneho života – medzi nimi Iveta Radičová, Magda Vášáryová, Fedor Gál, Martin Bútora, Peter Bebjak, Táňa Pauhofová, Vica Kerekes, Miroslav Wlachovský, či Silvia Hroncová - vyzývajú rodinu Kellnerových, aby zastavili procesy, ktoré v Markíze prebiehajú a podľa signatárov ohrozujú jej spoločenskú funkciu. Majiteľom TV Markíza je holding PPF, za ktorým stoja práve českí miliardári.

archívne video

Tlačová konferencia ministerky kultúry SR Martiny Šimkovičovej Návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase. (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

„Televíziu Markíza vlastní skupina PPF, ktorej vlastníkom je vaša rodina. Slovenská verejnosť a Markíza majú historicky špeciálny vzťah. Práve Markíza totiž vybudovala silné spravodajstvo a publicistiku, ktorá dokázala na Slovensku suplovať aj verejnoprávne média, keď v minulosti neplnili svoju úlohu. Markíza nikdy nebola len komerčnou ´rodinnou televíziou,´ politické dianie v jej spravodajstve vždy zohrávalo významnú úlohu. Fungovalo to – Televízne noviny Markízy sú dlhodobo najsledovanejšou spravodajskou reláciou, často dokonca najsledovanejšou reláciou na trhu celkovo,“ píšu v liste. Podľa autorov to však platí aj naopak. Dôkazom toho bolo podľa nich obdobie mečiarizmu, keď hrozilo ovládnutie televízie prostredníctvom mafie a ľudia ju bránili doslova vlastnými telami.

Nedávno však začali v spravodajstve Markízy personálne zmeny, ktorých cieľom je podľa nich zjavne „oslabiť práve túto jej spoločenskú úlohu a spraviť z nej bezpohlavnú bulvárnu televíziu, ktorá, naopak, bude neutralizovať záujem verejnosti o politiku.“ Tento proces vraj začal v decembri 2023 odchodom dlhoročného šéfa spravodajstva v Markíze Henricha Krejču a dosadením Michala Kratochvíla, ktorý prišiel z TV Nova. Ten údajne začal zasahovať do činnosti spravodajstva spôsobom, ktorý je podľa väčšiny redakcie „nezlučiteľný s vnútornými redakčnými smernicami CME a televízie Markíza."

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: TV Markíza)

Autori listu za tým vidia obchody skupiny PPF so štátom. „Vláda sa vyhráža, že Markíze zastaví reklamu zo štátnych zdrojov. Je zjavné, že vzniká nejaká dohoda, podľa ktorej štát bude ďalej robiť obchody s PPF – ak PPF ´znormalizuje´Markízu. Obchody so štátom tvoria pritom len časť ziskov skupiny PPF na Slovensku a v globálnom meradle sú tieto zisky pre PPF len ´drobnými.´“ myslia si.

„My, dolupodpísaní signatári a signatárky a občania a občianky Slovenska, ktorým záleží na demokracii a európskej budúcnosti krajiny, vás chceme vyzvať, aby ste tento proces zastavili a naopak obnovili nezastupiteľnú úlohu, ktorú Markíza na Slovensku má. S vlastníctvom médií sa viaže aj obrovská spoločenská zodpovednosť a v zlomových časoch to platí dvojnásobne,“ uviedli.

(Zdroj: Getty Images)

Na záver ešte dodali, že práve teraz sa rozhoduje o tom, ako sa meno Kellnerovcov zapíše do moderných slovenských aj českých dejín. „Možno sa za pár percent zisku naviac rozhodnete zabiť rozhodujúci klinec do mediálnej slobody na Slovensku. Alebo sa, naopak, vzopriete a vaša televízia zostane u nás súčasťou prvej línie obrany slobody a demokracie. V Európe neexistujú dva národy, ktoré by k sebe mali tak blízko ako tie naše. To, aby Slovensko bolo aj naďalej spoľahlivým partnerom, je aj v záujme Českej republiky. Spolu sme omnoho silnejší. A práve vaše rozhodnutie zásadným spôsobom ovplyvní vývoj na Slovensku do budúcnosti,“ uzavreli.

Kauza prepukla potom. Ako sa podľa medializovaných informácií redaktori Markízy sťažovali na zásahy nového šéfa spravodajstva Kratochvíla do ich práce v prospech vlády Roberta Fica.

Signatári a signatárky