Dano Dangl (Zdroj: Ján Zemiar)

Dano Dangl patrí k ľuďom, ktorí sú povestní svojim pozitívnym prístupom k životu a len málokedy nemá úsmev na tvári. Sú však veci, ktoré aj vždy dobre naladeného Dangla vedia vytočiť do vývrtky. Čo ho na Slovákoch najviac štve?

Napriek tomu však na Slovensko nedá dopustiť a odchod z neho nezvažuje. „Možno, keď som bol študent, najmä kvôli jazyku alebo sebarozvoju, vtedy áno, ale potom ma život prirodzene magneticky ťahal vždy sem. Asi som nemal ani vo hviezdach napísané, aby som šiel niekam inam. Nevidím dôvod odísť, niektorí síce hovoria, že je tu všetko urobené, ale podľa mňa je tu ešte dosť roboty,“ dodáva bez servítky.

So Slovenskom ani Slovákmi to však nevzdáva a apeluje na ľudí pôsobiacich najmä v oblasti kultúry. „Musíme hľadať cestu k sebe... A to je úloha na nás producentov, ale aj ľudia, ktorí robia pri kultúre, aby spájali ľudí, nie ich rozdeľovali“. V rozhovore Dangl prehovoril nielen o tom, čo ho na Slovensku drží, no prezradil aj to, v čom vidí svoju obrovskú výhodu a koho zo známych tvárí s hrdosťou oslovuje „kamarát“.

Dangl otvorene: TOTO ma na Slovákoch štve najviac! Utečie kvôli tomu z domoviny? (Zdroj: NL/TH)