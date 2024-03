Vychádzajúca hviezda ŠOKUJE: Prichádza s veľkou ZMENOU…Nepáči sa mi to!

Sarah Caroline (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská vychádzajúca hviezda Sarah C má len 13 rokov a už mieri poriadne vysoko. Podarilo sa jej zažiariť na slávnostnom odovzdávaní cien Grammy Awards, kde sa stretla so zvučnými menami svetového šoubiznisu. Prezradila nám, že chce vo svojej kariére prejsť radikálnou zmenou. Čoho sa to bude týkať?

Je mladá, talentovaná a len nedávno sa jej naskytla príležitosť, ktorá sa len tak často nevidí. Reč je o slovenskej speváčke Sarah Caroline alias Sarah C., ktorá zahviezdila na červenom koberci na odovzdávaní cien Grammy Awards.

(Zdroj: Instagram Sarah C)

Vydáva jeden hit za druhým. Aktuálne je to skladba s názvom Number one, a tak sme si ju pozvali k nám do redakcie a okrem toho, ako sa jej podarilo ocitnúť medzi skutočnými hviezdami zo zahraničia, nám povedala oveľa viac.

Sarah Caroline (Zdroj: Ján Zemiar)

„Mala som stres, mala som trému, ale som si tak povedala, že vlastne pred čím, že musím si to hlavne užiť a proste budem pozerať tie úžasné rôzne vystúpenia tých umelcov a artistov a že si to budem užívať naplno, lebo stane sa to len raz predsa len,“ zhodnotila Sarah plná dojmov po tom, ako si zaspomínala na deň, kedy sa tvárou v tvár videla s takými osobnosťami, ako je napríklad Beyoncé, Jay - Z, Miley Cyrus, Taylor Swift či Ed Sheeren.

Ako to už býva zvykom, veľké mená hviezd vo veľa prípadoch nie sú ich vlastné, no sú to ich umelecké prezývky, ktoré vznikli, aby ich meno bolo ľahko zapamätateľné a rezonovalo. A to si uvedomuje aj mladunká speváčka, ktorú všetci poznajú ako Sarah . Avšak, iba zatiaľ, pretože ako sme z nej neskôr dostali, nie je s tým až tak spokojná. „Som Sarah Caroline a je to anglické meno a tým, že je to s C, tak to nás tak s tatinom napadlo, že by sme mohli urobiť, že Sarah C,“ poznamenala umelkyňa a potom prišla so prekvapivou informáciou.

„Toto meno sa bude pravdepodobne za chvíľu meniť,“ prezradila Sarah pre Topky.sk. „Teraz to riešime s tým americkým producentom, že aké, takže sa veľmi teším a som zvedavá,“ dodala. Prečo sa rozhodla pre túto radikálnu zmenu a nad akým novým trefným menom rozmýšľa, sa už dozviete z nášho rozhovoru, kde nám speváčka čo-to porozprávala aj o jej prvom albume La vida colorida, ktorý nám dokonca venovala do súťaže a vy ho môžete vyhrať. Stačí ak sa zapojíte na našom Instagrame. Veľa šťastia.