Nové ŠOKUJÚCE informácie o dobitej Miss: Aféra so Sulíkovým synom!

(Zdroj: Instagram F.S./TV Markíza)

BRATISLAVA - To je ale prekvapenie! Ráchel Karnižová (22) sa do povedomia širšej verejnosti dostala kvôli obrovskej kauze s jej ex Tomym Kottym, ktorý ju údajne zbil aj znásilnil. Tieto šokujúce informácie vyšli na povrch v apríli tohto roku a moderátor odišiel hneď na protialkoholické riešenie. Ryšavka tvrdila, že po tomto incidente nechce mať s chlapmi nič spoločné, ale ako ukazujú ďalšie nové informácie, mala aféru aj so Sulíkovým synom!