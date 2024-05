Veľké zmeny pre legálne drogy: Dolinková pridala kontroverzné látky na zakázaný ZOZNAM! Na ťahu sú poslanci

Marihuana (Zdroj: SITA)

archívne video

Brífing ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej na tému Ambulantná pohotovostná služba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Rezortz poukázal na to, že HHC, HHC-P a HHC-O si pre svoju ľahkú dostupnosť získali popularitu aj medzi deťmi a tínedžermi. „Prebiehajúce výskumy účinkov HHC a príbuzných látok naznačujú riziko vytvárania návyku a fyzickú závislosť, ktorá sa prejavuje zmenami správania a závažnými zdravotnými a psychosociálnymi dôsledkami,“ uviedli.

Prípady intoxikácie detí pritom nie sú ojedinelé. Podľa Národného ústavu detských chorôb mnohé z detí nevyhľadajú lekársku pomoc a v mnohých prípadoch osoby v okolí týchto detí nerozlíšia toxický účinok tejto látky.

Automaty, ktoré sa stávajú čoraz nebezpečnejšími pre mladých ľudí, vrátane detí (Zdroj: Facebook/NÚDCH)

Rezort tiež pripomenul, že HHC-H, HHC-O, HHC-P a HHCP acetát nemajú medicínske a ani priemyselné využitie a zakázané sú vo viacerých krajinách. „HHC už figuruje na zozname nelegálnych látok napríklad v Dánsku, Belgicku, Francúzsku, Chorvátsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, Rakúsku, Poľsku, Fínsku, na Islande, na Cypre a od marca tohto roka aj v Českej republike,“ vymenovali.

Novela zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch ešte musí prejsť schválením parlamentu.

Na problém upozorňovali samotní lekári

Na nebezpečenstvo látok, ktoré sú už niekoľko mesiacov dostupné voľne v automatoch, upozorňovali aj lekári. V októbri minulého roka v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave riešili niekoľko prípadov akútneho prejavu toxického účinku návykových látok u detí. Niektoré z nich priznali požitie látky HHC, jedno muselo byť dokonca hospitalizované. „ Domnievame sa, že požitie HHC je pre jeho dostupnosť veľmi časté, mnohé z detí nevyhľadajú lekársku pomoc a v mnohých prípadoch osoby v okolí týchto detí nerozlíšia toxický účinok tejto látky," priblížil vtedy primár oddelenia urgentného príjmu NÚDCH Marcel Brenner.

Národný ústav detských chorôb v Bratislave (Zdroj: TASR - Pavol Zachar)

Zdravotný stav dieťaťa po požití HHC závisí od dávky, respektíve od prípadnej kombinácie s inými látkami, ako lieky, alkohol či drogy. "Hoci riziko toxického účinku, ktorý by bezprostredne ohrozoval život dieťaťa, nie je veľké, ale riziko sekundárneho poškodenia pádom, nekontrolovaným správaním alebo navodením poruchy vedomia je veľmi veľké," doplnila hovorkyňa NÚDCH Dana Kamenická.

Lekár upozornil na to, že deti do NÚDCH často prichádzajú s poruchou vedomia, v bezvedomí či výrazne podchladené. "Ešte predtým, ako sa dostanú do bezvedomia, je tu veľké riziko nechceného sebapoškodenia, dieťa môže zakopnúť, spadnúť pod dopravný prostriedok alebo z výšky a vážne sa zraniť alebo v bezvedomí vdýchnuť do dýchacích ciest žalúdočný obsah a udusiť sa," ozrejmil. Tiež apeloval na rodičov, aby svoje deti poučili o rizikovosti daných látok.

Rezort zdravotníctva už vtedy avizoval, že látky by mohli skončiť na zozname omamných a psychotropných látok.