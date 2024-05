Danglov syn ušiel do zahraničia, on ho potrebuje doma: Zláka ho otcov rodinný podnik?!

Daniel Dangl (Zdroj: Ján Zemiar)

Dano Dangl rúbe vysoko. Najnovšie sa zameral na nový filmový festival, ktorého je riaditeľom a producentom. Kultúry a umenia totiž podľa neho nikdy nie je dosť. June Fim Fest sa bude konať začiatkom júna v Trnave. „Áno, stále to v sebe podvedome mám… my chceme urobiť veľmi príjemné stretnutie ľudí na tých päť dní… potrebujeme sa v tejto dobe trošku tak odviazať, viac sa spájať a rozprávať“, tvrdí Dano.

Na festivale sa zúčastní tiež Danova manželka nielen ako diváčka, ale bude tam zrejme aj vypomáhať. A nielen ona. „Dcéra by tam mala brigádovať a syn, keď sa stihne vrátiť zo zahraničia, tak tak isto by brigádoval. To je taký rodinný podnik“, smeje sa Dano. Aj to je možno cesta, ako by sa mohlo niektoré z detí vybrať v jeho šľapajách. „Neviem, ja ich nejako netrápim týmto ani ich nenútim, ale nejakým spôsobom ich to baví, minimálne syna to celkom láka, takže myslím, že v budúcnosti sa možno začne viac venovať filmovej produkcii a takýmto veciam“, hovorí Dano, ktorý nepohrdne žiadnym filmom a pravidelne chodieva do kina. Tak príďte si vychutnať June Film Fest aj vy, nebude to len o filmoch, ale aj o zábave. Na niektoré sprievodné akcie kúpite lístky na Prepredaj.sk.

