Vlna kritiky na dobitú miss: To nemyslíte vážne... Ona že si ide hľadať chlapa?!

Na dobitú miss sa spustila lavína kritiky! (Zdroj: Tv Markíza)

BRATISLAVA - Noví účastníci tohtoročného Love Islandu sú už známi. No obrazovkách sa tentokrát ukáže aj dobitá miss Ráchel Karnižová (22). Ľudia jej rozhodnutie hľadať si lásku v šou okamžite odsúdili. To nemyslíte vážne!

V stredu večer televízia Markíza predstavila nových účastníkov Love Island 3. Najprv odhalila fešákov a potom prišli na rad aj krásky. Fanúšikov tejto reality šou šokovala účasť známej miss Ráchel Karnižovej, ktorá sa do povedomia širšej verejnosti dostala kvôli obvineniu jej ex z týrania a znásilnenia.

Pod príspevkom môžeme nájsť množstvo komentárov, či to s Ráchel myslia tvorcovia naozaj vážne. „Ráchel??? Fakt??" či „To nemyslíte vážne s Ráchel snáď." V takomto duchu je ich tam naozaj mnoho.

(Zdroj: TV Markíza)

Iní zas nechápu, ako si po 4 mesiacoch môže hľadať novú lásku, keďže sa ešte pred časom prezentovala, že o chlapov záujem nemá. Ryšavka si na internete vyslúžila za tento krok poriadnu dávku kritiky.

„Ráchel? Naozaj? Na jej mieste by som bola zalezená a nie sa tam teraz pretŕčala. Tak pre sledovateľov a peniaze hocičo, že?" rozhorčila sa istá žena. „Veď nedávno bola znásilnená a strašne trpela a ona si ide hľadať chlapa? IQ pod nula. Nezaujala vymysleným znásilnením, tak chce zaujať takto. Len si asi neuvedomuje, že bude celému Česku a Slovensku na smiech," zhodnotil zase muž.

„Ráchel na to, že bola znásilnená, dobitá (ako to opisovala v príbehu), tak nejakú traumu jej to nespôsobilo. Vytŕčanie na Instagrame, teraz aj pred svetom. Žena, ktorá by bola takto ponížená od muža, neviem či by jej bolo do chuti sa tak predvádzať," uzavrel ďalší. Tak čo si o tom myslíte vy?