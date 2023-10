Sulíkov syn o kauze dobitej missky: ZÁKERNÁ su*a... KLAME!

Filip Sulík a Ráchel Karnížová (Zdroj: Instagram FS a RK)

BRATISLAVA - Syn Richarda Sulíka už viackrát rozvíril hladinu, aktuálne je jeho témou kauza Ráchel Karnížovej. Kým ona je na markizáckom ostrove lásky, on si do nového podcastu pozval Tomyho Kottyho, ktorého ryšavka obvinila z násilia. Filip Sulík ako hlavné dôvody uvádza to, že Ráchel klame a je zákerná.