Známa markizáčka sa ukázala v sexi BIKINÁCH: Postavička ako lusk… Tato žena že má po 50-ke?!

(Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Hovorí sa, že vek je len číslo, no a sú ženy, pri ktorých toto tvrdenie platí rovno dvojnásobne. Jednou z nich je rozhodne aj markizácka redaktorka Nora Krchňáková. Tá má síce po päťdesiatke, ale... Pozrite sa na to!

Nora Krchňáková sa stala mamou v roku 2008. V čase, keď porodila dcérku Ninku, mala temperamentná televízna hviezda 38 rokov. Jej princezná už dávno nie je malým dievčatkom a stala sa z nej tínedžerka. Aktuálne spoločne trávia dovolenku v zahraničí, no a na sociálnych sieťach sa pochválili niekoľkými spoločnými zábermi.

A nielen to! Nora sa sa s tým "neprplala" a ukázala aj figúru v sexi bikinách. A veru, pri pohľade na túto kočku by ste si rozhodne nepovedali, že je päťdesiatnička. Známa markizáčka sa môže popýšiť pefektnou postavou, štíhlymi nohami a sexepíl z nej len tak srší. Aha, ako jej to sekne!

(Zdroj: Instagram N.K.)

(Zdroj: Instagram N.K.)