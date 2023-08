Slovenskú moderátorku PODVIEDLI: ZNECHUTENÉ vyjadrenie… TOTO musela povedať!

Katarína Becca Balážiová

Becca si na koncert zakúpila lístok "z druhej ruky", no a nestál ju málo. Kvôli tomu, aby sa dostala na koncert, "vysolila" 150€. Za jeden kus. „No a nepustili ma dovnútra. Lístok je zrušený. A ja si idem sadnúť do nejakej reštiky, lebo vážne mrzne. Ale... Na druhej strane, super príbeh. Ináč, týpek spieva vážne nádherne a čisto. Jak zo štúdia," vyjadrila sa moderátorka, ktorá mohla spevákov výkon ohodnotiť iba "spoza brány.

Najprv si myslela, že za celý problém môže dievčina, ktorá jej lístok predala. Neskôr sa ale ukázalo, že slečna sa zachovala absolútne korektne a problém so vstupenkami mala samotná agentúra, ktorá ich oficiálne predávala. „Baba ma naozaj naschvál neoklamala. Aj sme si teraz volali, písali... A je naozaj pravda, že chybu urobil Ti*******ter, ktorý predal lístky.. A mnohí ľudia tam boli, ktorým nechcelo načítať lístok,lebo ich považovali za zrušené," uviedla Becka, ktorá zároveň prezradila, že v rámci v skupiny museli rovnaký problém riešiť aj jej kamaráti, keďže vstupenky nekupovala iba preseba.

To, že na koncert prišli zbytočne, ju však aj napriek tomu zamrzelo spoločne s priateľmi museli vymyslieť náhradný plán.

Katarína Becca Balážiová (Zdroj: Ján Zemiar)