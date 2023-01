Ján Ďurovčík predsavzatia na Nový rok NERIEŠI: Boli pokusy a... Ehm, TAKTO to dopadlo!

Posledné dni v starom roku si slovenský choreograf a režisér Ján Ďurovčík, užíval so svojou manželkou Barborou a malým synom na ich chate, v rozprávkovom prostredí Krahúľ. Počas vianočných sviatkov sme vás informovali o tom, ako ich zvykne stráviť.

A keďže sme sa s ním opätovne stretli na jednej z veľkolepých premiér jeho aktuálneho muzikálu Vyznanie, nedalo nám nespýtať sa aj na to, ako vyzerá u neho očakávanie Nového roka a tiež nás zaujímalo to, či si dáva nejaké tie novoročné predsavzatia.

Galéria fotiek (16) Ján Ďurovčík so synom

Zdroj: Ján Zemiar

„Na Silvestra na chate paradoxne nebudeme sami. Máme tam partiu takých našich rodinných známych. To je len pár ľudí, ale pozor, žiadna veľká žúrka. A ja som na Silvestra vždy taký, že ledva čakám kedy odbije polnoc buchne šampanské, pripijeme si a idem spať. To už nie je ruka hore,“ prezradil choreograf v rozhovore pre Topky.sk a zároveň dodal, „Keď tak, ja zbožňujem, že sedieť, bafkať, popíjať, kecať,“ podotkol Ján Ďurovčík.

No a čo tie predsavzatia a plány na Nový rok? „To už nie je pre mňa. Kedysi som si dával a aj boli také pokusy, že cvičenie, ale veľmi rýchlo ma to prešlo. To som rezignoval a neriešim to,“ pousmial sa režisér a pokračoval v tom zmysle, že on už teraz dopredu vie, čo ho v novom roku čaká.

Galéria fotiek (16) Muzikál Vyznanie od režiséra Jána Ďurovčíka

Zdroj: Juraj Dobiš

A podľa jeho slov je jasné, že sa veru nudiť nebude. „Naďalej hráme predstavenie Vyznanie, rovnako úspešný muzikál na Novej scéne, Voda a krv nad vodou. Taktiež Carmen, ktorú si diváci veľmi obľúbili, s ktorou sme aj dosiahli svetové úspechy za veľkou mlákou v Kanade. No a exkluzívne môžem prezradiť, že vrátime Na skle maľované, lebo je po tom veľký dopyt a čaká nás nová premiéra tanečnej inscenácie, niečo ako Carmen, ale viac už nebudem prezrádzať,“ oboznámil nás Ján Ďurovčík v rozhovore pre Topky.sk, s tým že, v Novom roku, sa diváci a všetci priaznivci kvalitného umenia rozhodne majú na čo tešiť. A ako aj sám Ján podotkol, repertoár bude skutočne bohatý a pevne veríme, že každý si príde na svoje.