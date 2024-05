Otvorenie talianskych centier pre migrantov v Albánsku odložili, uviedli úrady

Migranti v Líbyi (Zdroj: SITA/AP Photo/Paolo Santalucia)

Talianska tlačová agentúra ANSA ešte minulý týždeň informovala, že meškanie bolo spôsobené komplikáciami pri stavebných prácach, ktoré realizujú talianske spoločnosti. Tirana má na základe kontroverznej dohody uzavretej s Rímom prijímať migrantov zachránených z mora pri pobreží Talianska a umiestňovať ich do zariadenia v meste Shengjin.

Po registrácii budú migranti prevezení do Gjaderu, bývalej vojenskej základne vzdialenej približne 20 kilometrov od prístavu. Tam zostanú, kým vybavia ich žiadosti o azyl. V týchto dvoch centrách by mohli ubytovať až 3000 migrantov, ktorí sa k talianskym brehom dostali po mori. Náklady na výstavbu i bezpečnosť a zdravotnú starostlivosť pre žiadateľov o azyl bude v plnej miere hradiť Taliansko. Tieto náklady by mali v nasledujúcich piatich rokoch dosiahnuť 650 až 750 miliónov eur.

Podľa talianskeho ministerstva vnútra sa v roku 2023 výrazne zvýšil počet ľudí, ktorí sa snažia dostať do Európy cez Taliansko. V minulom roku prišlo na talianske pobrežie 157.652 ľudí, zatiaľ čo v roku 2022 ich bolo 105.131.