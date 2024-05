Funkcia premiéra je kľúčová: Čo sa bude diať teraz, keď je Robert Fico v nemocnici?! TOTO hovorí zákon

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA – Premiér Robert Fico leží vážne zranený v nemocnici a z najhoršieho stále nie je vonku. Slovensko tak dočasne prišlo o tretieho najvyššieho ústavného činiteľa. Vzhľadom na to, že predseda vlády zvádza v týchto chvíľach boj o holý život, úvahy o tom, kedy a či sa vráti do úradu, sú absolútne na vedľajšej koľaji a jeho kolegovia ako aj politickí súperi mu v prvom rade želajú skoré uzdravenie. Štát ale musí fungovať ďalej, najmä v situácii, keď ďalší politici čelia vyhrážkam. Otázka teda znie, kto na seba prevezme kompetencie premiéra.

Robert Kaliňák o premiérovom zdravotnom stave: Vidím progres a hoci je stav vážny, pre ministra je nádejný (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Odpoveď na to, ako to bude v praxi vyzerať, nám sčasti dalo už štvrtkové zasadnutie vlády a bezpečnostnej rady. Do čela sa totiž postavil minister obrany Robert Kaliňák. Kaliňák je zároveň jedným zo štyroch podpredsedov vlády, no jediným zo Smeru. Denisa Saková a Peter Kmec sú zo strany Hlas-SD a Tomáš Taraba je za SNS.

Kaliňák bude viesť aj riadne zasadnutie vlády plánované na budúcu stredu 22. mája. Činnosť vlády podľa oficiálnych informácií Úradu vlády prebieha štandardným spôsobom a ministri konajú v rámci svojich zverených kompetencií. Rovnaké uistenie deklaroval aj Robert Kaliňák na piatkovej tlačovej konferencii. Zdôraznil, že Fico je stále predsedom vlády a je aktívny do takej miery, ako mu to jeho stav umožňuje. "Je to limitované, je to obmedzené," dodal na margo komunikácie s ním. Deklaroval však, že vláda vie uskutočniť všetko, čo potrebuje, a stále má premiéra.

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Nič vážne nám nehrozí

Politológ Radoslav Štefančík uviedol, že naša legislatíva síce nepočíta konkrétne s možnosťou, že by premiér nemohol pre vážne zdravotné problémy vykonávať funkciu, no ráta s tým, že bude neprítomný. „Pritom nikde sa nehovorí, že ako dlho. V kompetenčnom zákone je uvedené, že predsedu vlády zastupuje v čase jeho neprítomnosti poverený podpredseda. A tým bude zrejme Robert Kaliňák. Povedal by som teda, že z ústavnoprávneho hľadiska zatiaľ nič vážne nehrozí,“ myslí si.

„Podpredseda vlády zastupuje premiéra v rozsahu podľa poverenia predsedu vlády. Toto ustanovenie je poistkou, že vláda pokračovať bude. Predpokladám, že potom, ako začal premiér komunikovať so svojím okolím, niekoho poveril konkrétnymi kompetenciami,“ myslí si.

Predseda vlády zároveň môže poveriť zastupovaním aj viacerých podpredsedov v rôznych oblastiach.

Vláda SR (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Podobné situácie sme tu už mali

Slovensko aktuálne nemá obsadenú ani funkciu predsedu parlamentu. Po zvolení Petra Pellegriniho do funkcie prezidenta sa týchto povinností chopil podpredseda parlamentu Peter Žiga, no toto riešenie nie je trvalé. S výberom nového predsedu parlamentu vládna trojka totiž otáľala. Na tom, komu by post mal pripadnúť sa nevedeli dohodnúť a hovorilo sa o tom, že by tento problém mali riešiť až po inaugurácii nového prezidenta.

Slovensko sa už raz ocitlo v situácii, keď musel byť premiér náhle hospitalizovaný, v roku 2016. Vtedajší predseda vlády Robert Fico vtedy krátko po voľbách podstúpil operáciu srdca. Vláda rokovala aj v jeho neprítomnosti a premiéra zastupovali jej dvaja podpredsedovia – Robert Kaliňák a Peter Pellegrini, každý v inej oblasti.

Robert Kaliňák a Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Na to, aby bola vláda uznášaniaschopná, stačí, aby bola prítomná nadpolovičná väčšina členov. Vláda za takýchto okolností môže prijímať aj rozhodnutia. O tom, že musí byť prítomný aj premiér, sa nehovorí v zákone nič. Problém však môže nastať pri nariadeniach vlády. Radoslav Štefančík poukázal na to, že niektorí ústavní právnici upozorňujú, že nariadenia vlády podpisuje iba predseda vlády. „O tomto existuje diskusia v právnických kruhoch, ale do nej by som sa ako politológ nerád púšťal,“ vysvetlil.

Zhruba v rovnakom čase ako Robert Fico vtedy podstúpil operáciu aj vtedajší šéf parlamentu Andrej Danko. V jeho prípade to bolo pre nález v oblasti žalúdka.

V zložitej situácii sa Slovensko ocitlo aj v roku 2000, keď vážne zdravotné ťažkosti zasiahli vtedajšieho prezidenta Rudolfa Schustera. Vtedajší premiér Mikuláš Dzurinda (SDKÚ) a vtedajší predseda parlamentu Jozef Migaš (SDĽ) sa rozhodli na seba prevziať prezidentské kompetencie. Slovensko v takomto režime fungovalo zhruba mesiac, pokiaľ sa Rudolf Schuster nevrátil do úradu.