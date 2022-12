Vianoce u Ďurovčíkovcov: Prečo doma NEMAJÚ STROMČEK a… Týmto je režisér úplne POSADNUTÝ!

BRATISLAVA - Väčšinu slovenských domácností zdobí počas týchto sviatočný chvíľ vianočný stromček. Lenže v dome Barbory a Jána Ďurovčíkovcov by ste tento symbol Vianoc hľadali márne. Prečo to tak je a ako rodinka trávi sviatky? Čítajte ďalej!

Jána Ďurovčíka sme stretli počas jednej z premiér jeho najnovšieho HIT muzikálu Vyznanie. No a keďže sa v tom čase už pomaličky blížili sviatky, zaujímalo nás, ako ich zvyknú tráviť a aké sú ich tradície.

„My máme rôsolovú polievku. To je taká zvláštna hubová polievka z východného Slovenska. A štandardne je to tak, že ja sa plánovito ojem. Prejem. Rôsolová polievka s bobaľkami s klobásou. Ja nič iné nepotrebujem. Ani koláč. Nič. Toto varia moji rodičia v Michalovciach,” prezradil nám režisér s nadšením v očiach.

Keďže už je sám otcom, od toho svojho prebral aj ďalší zvyk. „Môj otec zvoní. A teraz sa to snažím robiť ja. Viete, tí ostatní robia potom také to: Jeeeej! Keď mám syna, je to úplne iné... Zrazu je to také...” opísal nám Ján Ďurovčík, ktorý dodal, že ďalšie, na čom trvá, sú prekvapenia. Nemá rád, keď sa partneri dohodnú, aký si dajú darček a stojí si za tým, že polovičku treba obdarovať niečím, o čom dopredu nevie.

V rozhovore nám tiež prezradil, prečo doma nemajú stromček, kde budú tráviť sviatky, čím je posadnutý a a zaspomínal si aj na najkrajší darček z detstva. Viac sa dozviete vo videu vyššie.

Galéria fotiek (4) Ján Ďurovčík so synom

Zdroj: Ján Zemiar