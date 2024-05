Vášaryová bez servítky! Ako vidí súčasné dianie na Slovensku po atentáte na premiéra? Kladie si TIETO otázky

Magda Vášáryová sa vyjadrila k aktuálnej situácii v spoločnosti po atentáte na premiéra (Zdroj: Profimedia, Topky/Ján Zemiar)

"Všetci píšeme o veľkom otrase pre Slovenskú republiku - všetci ľudia, s ktorými som sa stretla a boli ich stovky, boli spokokojní, nikto nespomenul tragédiu. Na Oravskej priehrade sa ľudia zabávali, deti tancovali, ženy v kroji spievali, ochotne s nami pokojne diskutovali," hovorí v pondelok Vášaryová svoj víkendový zážitok - ako keby sa na Slovensku nič neudialo. Pýta sa preto, či je to ticho pred búrkou alebo rozčúlenie zasahuje len časť spoločnosti.

"Zaujimavé je konštatovať, že naša politická scéna ide opačnýcm smerom a nie je pripravená na akékoľvek otrasy. Vláda uteká k lôžku ťažko zraneného pacienta a žiada ho o pokyny. Aspoň vetu, slovko, čo robiť. Bez šéfa sa neodvážime urobiť ani krok," dodáva bez servítky Vášaryová.

archívne video

Robert Fico nám dal inštrukcie ohľadne ďalších krokov vlády, chceme mu dopriať pokoj na rekonvalescenciu (Zdroj: TASR/Michal Svítok)

Svet okolo nás sa sa podľa nej pripravuje na ťažkú, geopoliticky nepredvídateľnú konfrontáciu a my nevieme, či minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) má odstúpiť alebo má dostať medailu za to, že jeho podriadení psychicky zvládli nechať strielať na predsedu vlády. "Akoby sme sa spoliehali na výhody krátkej pamäte, ba prednosti usilovného zabúdania na to, kto klame, kto je nevychovaný, kto je škodcom," domnieva sa.

"Prečo je to tak? Je to len u nás? Je to výhoda? Prednosť našej spoločnosti v týchto časoch, keď sa rozhoduje, akú Slovenskú republiku budeme mať? Vrátime sa teda do Kocúrkova spolu s Ťapákovcami, aby som sa vrátila do 19. storočia, ktoré začína vládnuť v našom orgáne pre kultúru? Ale bude to bez tých pokojných a normálne sa správajúcich ľudí, láskavých voči svojim deťom, milých voči svojim spoluobyvateľom, tešiacich sa zo slnečnej pohody, ktorých som včera (v nedeľu, poz. red.) pozorovala pri Oravskej priehrade," konštatuje na záver svojej úvahy.

Prezidentka Zuzana Čaputová a novozvolený prezident Peter Pellegrini zvolali okrúhly stôl, za ktorý pozvali lídrov všetkých parlamentných strán, aby upokojili atmosféru v spoločnosti a spoločne odmietli násilie. Pozvanie však odmietli viacerí koaliční politici a tak Pellegrini v nedeľu priznal, že na to ešte nedozrel čas. Podľa jeho slov nie sú niektorí politici schopní základnej sebareflexie ani po takejto obrovskej tragédii.