Plačkovej smelá TÚŽBA: Len NEDÁVNO porodila a… Takéto plány má do nového roka!

Ľudia si často robia plány od nového roka, rozmýšľajú, čo by chceli, aby sa im aj splnilo a taktiež, čo túžia zmeniť a zlepšiť vo svojom živote. Slovenská influencerka Zuzana Plačková má takisto svoju tajnú túžbu, ktorú však teraz verejne priznala a podelila sa s ňou so svojimi fanúšikmi.

Včera jej na sociálnej sieti vyskočila spomienka z dátumu 1. 1. 2021, ako púšťa lampión šťastia. V tom čase si priala to, aby bola naďalej so svojím partnerom Reném a aby mali spolu potomka, čo sa jej aj podarilo naplniť.

„Splnilo sa. 2021 som otehotnela, 2022 porodila Dionka,“ poznamenala Zuzana a potom pridala svoj zásadný plán na tento rok. „2023 by som mohla znovu otehotnieť,“ vyslovila čerstvá mamička svoju smelú túžbu byť opäť v požehnanom stave.

No kto by to bol na ňu povedal, že sa pohrnie do ďalšieho tehotenstva tak rýchlo... Zdá sa však, že podnikateľka v tom má jasno a zrejme by si veľmi priala, aby malo jej zatiaľ prvé, vytúžené dieťa súrodenca. Tak uvidíme, či sa jej aj tento rok prianie vyplní.