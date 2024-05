Oscarova hviezda priznala DUŠEVNÚ PORUCHU: Už chápem svoje správanie… Vďaka Bohu za LIEKY!

Faye Dunaway na festivale v Cannes (Zdroj: SITA)

Faye Dunaway prišla na premiéru svojho dokumentu na prestížne podujatie v Cannes po boku svojho syna Liama O'Neilla. A ako novinku popisuje filmový festival, herečka v ňom "odvážne skúma osobne objavy - svoje problémy s duševným zdravím a bipolárnou poruchou, jej rodinnú históriu a to, ako intenzita postáv, ktoré hrala, stále ovplyvňuje to, kým je dnes."

Ako píše Page Six, herečka sa svojim problémom venuje v jednej časti dokumentu. „Pracovala som so skupinou lekárov, ktorí analyzovali moje správanie a ktorí mi dali recepty na tabletky, o ktorých si mysleli, že by boli pre mňa dobré. A to pomohlo,“ priznala s tým, že aktuálne je oveľa tichšia. „Ale počas mojej kariéry ľudia vedia, že boli ťažké časy,“ dodala.

Faye Dunaway na festivale v Cannes (Zdroj: SITA)

Verejnosť si pamätá napríklad jej konflikt s režisérom Romanom Polanskim, kedy po ňom hodila šálku s močom, pretože jej nechcel dovoliť prestávku na záchod. Aj to boli zrejme prejavy duševnej poruchy. „Nechcem sa tým ospravedlňovať, stále som zodpovedná za svoje činy,“ hovorí v dokumente. „Ale pochopila som, že toto je ich dôvod. Je to niečo, so si musíte uvedomiť. Musíte sa pokúsiť urobiť správnu vec, aby ste sa o to postarali,“ pokračovala.

„Vďaka Bohu, že existujú lieky, existujú štúdie a existujú lekári, ktorí sa tým zaoberajú, a ja z toho môžem ťažiť. Lieky sú rozhodujúce a bez nich spadnete späť do toho, čo tam je psychologicky a biologicky,“ dodala herečka, ktorá má na svojom konte troch Oscarov a jedenásť Zlatých glóbusov.

Faye Dunaway (Zdroj: Max)