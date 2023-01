Slovenský herec ukázal novú frajerku: FOTO Veď vyzerá ako jeho EX!

BRATISLAVA - V polovici leta fanúšikov jojkárskeho seriálu Nemocnica prekvapila správa, že dvojica hercov, ktorí spolu v súkromí tvorili pár, sa rozišli. Reč je o Diane Klamovej a Dáriusovi Kočim, ktorí sa dali dokopy ešte v roku 2019. Po necelých troch rokoch ale prišiel koniec, no a teraz... Dárius už má náhradu!

Kým niektorí sa po skrachovaných vzťahoch nevedia otriasť ešte dlho, sú aj takí, ktorí nerobí problém spomienky zahodiť za hlavu omnoho rýchlejšie. Keď Dárius s Dianou v auguste oznámili rozchod, napriek ich stručným vyjadreniam a slovách o kamarátstve to vyzeralo tak, že išlo o pomerne nepríjemnú záležitosť. Galéria fotiek (4) Zdroj: televízia Joj

„Drahí kamaráti. Mám oznam, pretože sa mi to nechce riešiť každý deň s niekým novým. Rozišli sme sa s Dáriusom. Všetko je v pohode a sme kamaráti. Koniec hlásenia,“ napísala stroho mladá herečka a modelka k rozchodu s Dáriusom. Ten predtým tvoril pár s ďalšími známymi Slovenkami, no a o to viac teraz prekvapil.

Herec má po boku novú partnerku Danielu, ktorou sa pochválil na Instagrame. K ich spoločnému záberu síce pridal len emotikon srdiečka, no z ich stručnej spoločnej komunikácie je napriek tomu zrejmé, že tvoria pár. Dárius tentokrát nezalovil vo vodách šoubiznisu, jeho partnerkou je mladá blond kráska, ktorá sa venuje handmade tvorbe.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram

A podľa komentárov v diskusiách ľuďom neunikla jedna zaujímavá vec. Keď si rozkliknete jej profil na Instagrame, Daniela nápadne pripomína Dáriusovu bývalú partnerku Dianu, čo poviete?