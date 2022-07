Lajčáková ako sexi Španielka a Czoborovej muž... Zora, vyzerá ako mladý Schwarzenegger!

BRATISLAVA - Talentovaná slovenská výtvarníčka Gordana Turuk (48) organizovala tento týždeň VIP párty, kde odprezentovala svoje umelecké diela. Akciu si nenechali ujsť ani fitnesska Zora Czoborová (55) so svojím "Schwarzeneggrom" Petrom. Originálne umenie si prišla pozrieť aj Jarmila Hargašová Lajčáková (55), ktorá zahviezdila v neobyčajných šatách a vyzerala akoby prišla práve zo Španielska.

Umenie oceňujú aj naše celebrity, no a pokiaľ je prezentácia diel spojená aj s párty, nie je o čom, aby neprišli spojiť príjemné s užitočným. Známa slovenská výtvarníčka pôvodom z Nemecka - Gordana Turuk - vie, ako nalákať známe tváre na párty aj v týchto letných horúčavách. Stačí dobré jedlo, osviežujúce drinky a, samozrejme, jedinečné umelecké diela zo skla.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Ján Zemiar

Pokochať sa nimi prišla aj Zora Czoborová so svojím “Schwarzeneggrom“ manželom Petrom, no a toho obdivovali zase ďalšie prítomné dámy. Veď - kto by sa neobzrel za takým telom a tou horou svalstva? A navyše keď si vyššie spomenutú prezývku vyslúžil práve preto, že podľa mnohých vyzerá ako slávny Arnold Schwarzenegger za mlada.

Zora si ho však pekne ústrážila a neustále bola pri ňom. Nečudo. Veď spolu tvoria stabilný a krásny fitness pár a akoby boli vystrihnutí z obálky magazínu o zdravom životnom štýle.

Majsterka sveta v aerobiku svoj hodvábny letný overal vyšperkovala luxusným opaskom a kabelkou v rovnakej oranžovej farbe, ktorá ešte viac zvýraznila jej opálenie. Dokonca jej s outfitom ladili aj nechty. Peter vsadil na pohodový, ležérnejší a jemu blízky športový štýl. Svojou vypracovanou postavou sa však s fitnesskou Zorou zohral.

Galéria fotiek (16) Zdroj: Ján Zemiar

Jarmila Hargašová Lajčáková sa na párty ukázala v skvostných bieločervených prúžkovaných šatách s volánikmi. Svoj temperamentný look ako zo Španielska vkusne doplnila jednoduchými sandálkami na opätku a žiarivým úsmevom. A dokázala nám, že niekedy je menej viac.

Výnimočné diela slovenskej umelkyne nadchli aj ďalšie známe osobnosti. Kto všetko sa na VIP párty zúčastnil, uvidíte v našej galérii.