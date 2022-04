ŠOK pre hviezdu Televíznych novín: Jeho láska PREDÁVA domáce PORNO!

Martin Pouva a Petra Friedlová tvorili pár zhruba 10 rokov. V januári 2021 vyšlo najavo, že ich láska je už istý čas minulosťou. Tmavovláska však na ocot nezostala. Dala sa dokopy s o 15 rokov mladším zajačikom Dominikom, s ktorým sa zoznámili prostredníctvom sociálnych sietí.

Ako blesk.cz počas uplynulého víkendu informoval, zaľúbenci sa živia pomerne pikantným spôsobom. Zarábajú si totiž prostredníctvom platformy OnlyFans, kde zverejňujú nielen pikantné fotky, ale aj domáce sexvideá. „Dominik prišiel s tým návrhom. Najskôr ma to pobavilo, ale potom som ten návrh dostala od ďalších ľudí a začala som o tom premýšľať. Povedala som si, že žijeme iba raz a dala som sa na to,” prezradila Blesku Petra.

„Nikdy som nebola hanblivá a nemala som problém s nahotou. Dokonca to, čo s Dominikom robíme, neberiem ako porno, ale ako naše intímne chvíle, ktoré môže ktokoľvek sledovať rovnako, ako keby som na okne nezatiahla záves. Občas je to aj korením nášho sexuálneho života a veľmi si to užívame,” dodala tmavovláska, ktorá zároveň priznala, že už dostali aj ponuky z pornobiznisu. „Zatiaľ sme žiadnu neprijali, ale nikdy nehovor nikdy,” uzavrela.

Bývalý partner podnikavej sexice - moderátor Martin Pouva bol pomerne šokovaný tým, ako sa jeho niekdajšia láska momentálne živí. „Je to jej vec, ale asi sa musela zblázniť! Keď má človek tak ako Petra, 15-ročné dieťa, tak by mal brať ohľad aj na neho. Vôbec som netušil, že niečo také existuje. O tej stránke počujem prvýkrát,” uviedol pre Blesk moderátor.