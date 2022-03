HOLÁ hviezdička z Jojky má problémy so zákonom: PÁTRA po nej POLÍCIA!

Galéria fotiek (3) Nikola Hirzinger bola v Nákupných maniačkach aj na známom českom pornokastingu.

Zdroj: patranie.sk/TV Joj

BRATISLAVA - Nikola "Elektra" Hirzinger (33) sa v minulosti objavila v jojkárskych Nákupných maniačkach. Do povedomia širšej verejnosti sa však dostala aj vďaka účasti na českom pornokastingu, kde sa mihlo viacero hviezdičiek zo Slovenska. V poslednom období o plavovláske počuť nebolo, no teraz na seba opäť púta pozornosť. Má totiž problémy so zákonom a polícia po nej vyhlásila pátranie!